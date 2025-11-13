Fran Garagarza agradece el apoyo perico tras sufrir un infarto: "Estoy reconfortado por las muestras de cariño"

El director deportivo del RCD Espanyol, Fran Garagarza, ha publicado esta mañana una carta abierta para agradecer todo el apoyo recibido después de sufrir un infarto el pasado martes 4 de noviembre: "Mi familia y yo estamos abrumados por las innumerables muestras de cariño recibidas en los últimos días".

El ejecutivo vasco fue ingresado de urgencia en el Hospital de Sant Pau de Barcelona tras sufrir un infarto agudo de miocardio en la mañana del martes, tal y como informó el club perico esa misma noche a través de un comunicado oficial, donde ya se informó que se encontraba "estable dentro de la gravedad".

Lista de agradecimiento

Tras más de una semana ingresado en el hospital, Garagarza no ha querido olvidarse de nadie en su comunicado y ha transmitido a toda la afición el agradecimiento por estar a su lado durante estos momentos tan dificiles, así como su apoyo incondicional al equipo blanquiazul: "Comenzando por Alan Pace y la propiedad del Espanyol, la directiva, el entrenador y su cuerpo técnico, los jugadores, toda la gente que conforma La21 y sus empleados y empleadas, sin olvidar a esa maravillosa afición que también nos está arropando desde el primer minuto."

Garagarza ha admitido que sigue la actualidad del club perico a pesar de su estado de salud: "Sigo al tanto de cómo va el Espanyol, y también me muestro confiado por la labor de mi equipo de trabajo durante esta ausencia". Ander Garitano y Unai Ezkurra han tomado las riendas en las oficinas hasta que su jefe se recupere, aunque todavía no hay una fecha marcada para que el director deportivo vuelva a trabajar.

El delantero británico Tyrhys Dolan, acompañado por el CEO del club blanquiazul, Mao Ye y del director deportivo, Fran Garagarza. / Quique García / EFE

El propietario de la entidad, Alan Pace, fue de los primeros en interesarse por el ejecutivo, con quien mantiene una excelente relación y comunicación desde que el empresario estadounidense comprara el club el pasado mes de octubre. Garagarza estuvo presente el fin de semana anterior al infarto en Mendizorroza, lugar del partido contra el Alavés donde el conunto catalán cayó por la mínima. A pesar de perder sus últimos dos partidos, el Espanyol sigue sexto en la tabla en un gran arranque de temporada.

Mao Ye y Fran Garagarza durante un acto de la entidad blanquiazul. / Alejandro García / EFE

Fran Garagarza empezó su carrera como directivo en el Eibar, y se marchó al Wolverhampton tras 14 temporadas en el club vasco. Tras menos de un año en la Premier League al lado de Julen Lopetegui, aterrizó en Barcelona en julio de 2023. El directivo de Mutriku, de 59 años, devolvió el club blanquiazul a Primera División, seguido de una permanencia la temporada pasada bajo la dirección del antiguo propietario, Chen Yansheng.