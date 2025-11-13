El Barça hace un llamamiento para el clásico femenino ante el ritmo de entradas vendidas: "No sé por qué no ha llegado a la gente que jugamos contra el Madrid"

Para el clásico de este sábado de la Liga F, Montjuïc está rozando la media entrada. El ritmo de venta no está siendo el esperado, aunque ya supera las 20.000 localidades adquiridas, pero se espera que en la recta final haya un repunte. Lo que sí es verdad es que la presencia del clásico por las calles de Barcelona es menor que en otras ocasiones. "Ah, ¿juega el femenino?", responde más de uno sobre si ya tiene sus entradas para el sábado. La respuesta por parte de la afición no está siendo la misma que en situaciones anteriores, y las futbolistas piden a los seguidores que las apoyen en un partido tan clave como el que las enfrenta al Real Madrid.

Realmente, el feudo azulgrana es el Johan Cruyff. Allí la comunión entre equipo y afición es estrecha, dado tanto por la proximidad física como por la emocional. Pero en partidos grandes, el club ha procurado en la medida de lo posible abrir el Estadi Olímpic. Contra el Real Madrid, este sábado (16.00h, DAZN), será la quinta vez. "El Johan es nuestro estadio y sentimos a los culés muy, muy cerca, pero también es verdad que cuando cambiamos de campo, en este caso para ir a Montjuïc, es señal de que hay un partido grande. Permite que toda la afición que quiera se pueda acercar, porque en el Johan la capacidad es limitada. El estadio nos motiva igual, creo que de dimensiones va parecido, sé que va a estar perfecto. Sobre todo hay que llamar a que venga mucha gente, que siempre nos ayudan. Y ojalá podamos darles una alegría", explica Irene Paredes antes del clásico.

El llamamiento es total, tanto desde el vestuario como desde los despachos. "Jugar en el Estadi Olímpic, al final, es mejor que poder hacerlo en el Johan. Obviamente, significa que habrá más gente. Así que todos los culés que quieran acercarse a nosotras nos darán ese empujón para poder jugar el partido con ese plus de motivación. Cuanta más gente venga, mejor. Que venga quien pueda o quiera y nosotras estaremos agradecidas. Intentaremos hacerlo de la mejor manera posible", añade Claudia Pina, protagonista siempre antes de los partidos frente al rival blanco.

Las razones de esta falta de quorum pueden ser varias. Desde la hora (16.00 h.), pasando por los precios (aunque estos no sean elevados, entre 20 y 65 euros), hasta la poca promoción que se ha hecho del partido. "Prefiero jugar con el mayor número de espectadores posible. Yo creo que es un tema de marketing también, que no sé por qué no ha llegado a la gente que jugamos contra el Madrid. Puede haber muchas cosas, pero es lo que hay. Estamos contentísimas por la gente que viene. Puede ser que haya más gente que quiera venir en los últimos días. Es un día bonito, sábado a las cuatro, e igualmente es mejor jugar con 20.000 que con cinco aquí. Eso está clarísimo", explica Caroline Graham Hansen, siempre clara y sin pelos en la lengua.

El siguiente, ¿en el Camp Nou?

Esta temporada debe ser la última en que los partidos grandes se disputen en Montjuïc. El Camp Nou, cuando esté listo, será su casa en los días especiales. Con un vestuario propio para el equipo femenino, por primera vez en la historia. Las ganas están, pero por ahora hay que tener paciencia para poder volver. “Para eso tiene que estar acabado [ríe]. Sabemos que abrirán con cierto aforo dentro de poquito, pero por supuesto nos encantaría jugar en Spotify Camp Nou”, añade Paredes entre risas con el recuerdo intacto de aquellas noches de Champions históricas. "Es nuestra casa, como todo el club. Es nuestra casa y va a ser excepcional, muy bonito, cuando podemos volver. Así que tenemos muchas ganas", secunda Caroline Graham Hansen.

EFE

Este martes, las futbolistas de Pere Romeu y todo el cuerpo técnico tuvieron la oportunidad de pisar por primera vez el nuevo estadio azulgrana. En una visita conjunta, las jugadoras pudieron ver de primera mano los avances en la construcción de la que será su nueva casa dentro de poco.