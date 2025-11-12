Un viaje al pasado

¡Qué bien sienta estar sextos en la tabla afrontando esta semana de paz! ¿Cuántos firmaríamos que acabase así la Liga? Por favor, pónganse en fila.

Y entre medio, el sorteo de la eliminatoria de Copa ante el Atlético Baleares, un enfrentamiento que me recuerda mucho al disputado en la temporada 2006-07 ante el Rayo Vallecano, cuando militaba en Segunda B.

El entonces míster perico, Ernesto Valverde, manifestó en la previa algo que hoy podría firmar su homónimo Manolo González ante los baleares. El Txingurri reconoció que aquel “era un partido con poco que ganar y mucho que perder”. Bueno, pues blanco y en botella.

Pese al empate a uno obtenido en la ida disputado en Vallecas, llegó la vuelta. Pam: 0-1 con gol de Míchel, el actual míster del Girona; un buen tipo, por cierto. Drama en la montaña olímpica para los 6.500 espectadores que abandonaron Montjuïc entre gritos contra la directiva y los jugadores que vieron cómo el entonces campeón no supo defender su título obtenido meses antes en el Bernabéu ante el Real Zaragoza. Por lo tanto, habrá que prepararse para morder tierra en el Estadio Balear.

En esto del fútbol siempre conviene tener en cuenta el pasado, por lo que pueda pasar en el futuro, porque de la misma manera que existe quien tiene en la memoria aquel 21 de octubre del año 2000 con la vuelta de Figo al Camp Nou con la camiseta del Real Madrid, al final esto va de fútbol y todos somos conscientes de que el mundo perico tiene grabado a fuego la fecha del 3 de enero.

Nos querrán argumentar apuntando que existen matices diferentes, e incluso alguno nos dirá que “no tiene nada que ver un caso con el otro”, como sentenciando el debate. “Caray, los pericos, es que no sabéis vivir sin el Barça”. Seguro que sí, Melquíades. No estará de más recordar lo que cantaban los actuales compañeros de Joan García minutos después de celebrar el pasado título de Liga. Si la ganan este año, sólo espero que el ex perico no se sume al karaoke.