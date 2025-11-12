La plataforma Suma Barça se une a la candidatura transversal de Víctor Font

La plataforma Suma Barça ha anunciado a través de un comunicado que ha decidido unirse a una candidatura transversal que liderará Víctor Font. El objetivo es articular una alternativa a la presidencia de Joan Laporta lo más plural posible y en la que también se une el grupo de opinión barcelonista Seguiment FCB. La candidatura conjunta se presentará en un acto público el próximo 17 de noviembre.

Según explica la plataforma que lidera Ricard Font (ningún parentesco con Víctor Font), la decisión de unir fuerzas se tomó después de una consulta interna que fue apoyada por una mayoría del 91% de sus miembros. En el comunicado Ricard Font explica que "esta candidatura debe ser una alternativa abierta, plural, transversal que deje atrás los ismos y apueste por volver a hacer un Barça grande, abierto, global, un club de los socios y de lo que sienten los colores. Y desde aquí hacemos una llamada a que otros movimientos y personas se sumen al cambio, a fin de recuperar el Barça del sentimiento, del corazón y de la ilusión”.

Victor Font. / Jordi Cotrina / EPC

No hay fecha aún para las elecciones presidenciales. Laporta ha recordado en una entrevista en Catalunya Ràdio que deben celebrarse entre el 15 de marzo y el 15 de junio y aunque no ha pensado aún cuál es el día adecuado, se inclina por fijarlas antes de unas hipotéticas semifinales de Champions. "Cuando veamos cómo evoluciona el equipo. No me hagan decir la fecha, pero sí, por ejemplo, antes de unas hipotéticas semifinales de Champions. Ojalá estemos compitiendo hasta el final en todas las competiciones. No lo tenemos decidido, tengo aún ganas de vivir estos momentos intensamente", ha indicado.

Buscando una estrategia clara

En cualquier caso, los movimientos preelectorales han comenzado a visibilizarse, saliendo de los despachos y las zonas de estrategia, y Suma Barça ha puesto sobre la mesa su ideología barcelonista en su comunicado, como ya hiciera en un foro el pasado 9 de septiembre en el Recinto Modernista de San Pau. Al margen de esta candidatura llamada transversal, hay otros aspirantes que empiezan a moverse para concurrir en las elecciones. Sería el caso del constructor y exdirectivo Xavier Vilajoana, el financiero Marc Ciria y el nieto de presidentes Joan Camprubí Montal. No parecen, de momento, interesados en unirse a esta plataforma.

"Suma Barça -reza el comunicado- considera que es tiempo de trabajar con una estrategia clara que garantice la sostenibilidad y la independencia del club y que es necesario abordar con urgencia cuestiones como la gobernanza, la viabilidad económica y la defensa del modelo social del Barça. Para los miembros de Suma Barça es necesario movilizar al barcelonismo por para hacer posible el cambio de época que el club necesita".

Ricard Font i Hereu. / JOAN CORTADELLAS

La plataforma recalca que, además de formar parte de una candidatura transversal, "continuará como movimiento de reflexión barcelonista, tal y como ha sido siempre, con la voluntad de modernizar el club, recuperar la confianza del socio y evitar cualquiera tipo de operación que comprometa el patrimonio del Barça. Con este paso la plataforma quiere dar respuesta a los desafíos económicos, deportivos e institucionales que amenazan la independencia del club, con una gestión profesional, una estructura moderna y la implicación de los socios, con un único objetivo: que el Barça continúe siendo més que un club".