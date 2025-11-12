El Madrid salva un punto en el 98 antes del Clásico

Estaba siendo un inicio de Champions idílico para el Real Madrid, que goleó a la Roma en la primera jornada y venció al PSG fuera de casa. Sin embargo, las de Pau Quesada tuvieron que sufrir más de lo esperado en la tercera jornada, en la que terminaron empatando en casa ante el Paris FC.

Un partido marcado por el penalti cometido por Angeldahl en la primera mitad, que le dio la oportunidad a las francesas de adelantarse gracias a Azzaro, que definió con mucha serenidad ante Misa. Hasta ese momento, las locales habían dominado el encuentro con solvencia, disfrutando de las mejores ocasiones.

Linda Caicedo, que venía de hacer un gol estratosférico el fin de semana, estuvo a punto de repetir con otra gran jugada individual, pero se encontró con el larguero tras regatear a cuatro rivales.

Quesada movió ficha al descanso y en los primeros minutos de la segunda parte, dando entrada a Yasmin, Iris y Athenea, buscando revolucionar el encuentro y dar frescura al ataque mientras el Paris FC se limitaba a mantenerse bien posicionado y tratar de salir a la contra.

El conjunto blanco desaprovechó buenas ocasiones, la mayoría de los pies de Linda, topándose una y otra vez con su excompañera Chavas. La frustración entre las madridistas fue creciendo y llegó a su punto más alto tras una acción en la que Athenea pidió penalti por una entrada de Clara Mateo que, tras la revisión del VAR no se señaló.

El premio para las de Pau Quesada llegó en la recta final, con el conjunto blanco volcado, con un remate de Weir desde la frontal en el minuto 98. El Madrid se mantiene en la parte alta, con siete puntos de nueve posibles.