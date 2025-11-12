ENTREVISTA EN CATALUNYA RÀDIO
Laporta: "No sabía que venía Messi, pero su visita me pareció un acto simpático y de barcelonismo"
El presidente azulgrana señala que no se arrepiente de haber abierto la puerta de salida al astro argentino en su día
Messi visita el Camp Nou sin avisar al Barça: "Un lugar que extraño con el alma"
"Fue un acto espontáneo y de barcelonismo de Leo. No sabía de su visita. Pero esta es su casa. Cuando me lo explicaron me pareció un rampell simpático. Tienes tiempo, acabas de cenar y qué tal si vamos y fue. Me pareció simpático". Joan Laporta compareció este miércoles ante los micrófonos de Catalunya Ràdio y se pronunció por primera vez sobre la visita por sorpresa al Camp Nou de Leo Messi.
Las relaciones entre ambos sigue siendo inexistente desde que el argentino tuvo que marcharse de un día para otro a los cinco meses de que Laporta retomara el poder barcelonista en 2021, pese a las promesas previas, aunque hoy el dirigente suavizara la situación diciendo que sus relaciones son "correctas". "Él sabe que aquí se le quiere. Se le considera como lo que es, en el Barça siempre será bienvenido. Esta es su casa".
El día que se abrieron las puertas del Camp Nou para un entrenamiento del equipo de Hansi Flick, Laporta reiteró su voluntad de inaugurar el estadio reformado con un partido de homenaje a Messi y tras las palabras de este en Instagram y en la entrevista a Sport, ese acto parece lejos. "Siempre hemos dicho que es de justicia que tenga el homenaje más bonito del mundo y este marco será maravilloso para un partido de homenaje a Messi. Yo creo que esto le gustaría por las declaraciones que he visto", dijo.
Laporta señaló que no se arrepiente de haber abierto la puerta de salida a Messi en su día. "No me arrepiento de nada. El Barça está por encima de todos, de presidentes, jugadores, entrenadores. En su día no pudo ser, las cosas fue como fueron y si el homenaje puede arreglar lo que se tuvo que hacer, sería perfecto". El mandatario no quiso especular sobre un retorno del rosarino como jugador. "No corresponde hacer eso por respeto a todos".
El máximo mandatario azulgrana abordó otros temas de la actualidad con sus nombres propios.
Lamine Yamal
"No me preocupa su estilo de vida. Está disfrutando de la vida con 18 años, es muy maduro para la edad que tiene. Se le tiene que proteger y ayudar: nosotros y su entorno. Ha vivido mucho y lo lleva muy bien. Es un profesional y entrena como el que más. Tiene un problema con la pubalgia y tiene mucho mérito que siga jugando con el proceso de recuperación, demuestra su barcelonismo y compromiso. Es un genio, tenemos que hacerle evolucionar correctamente. Todavía no ha llegado al punto de su máxima excelencia. Es el mejor jugador en su posición del mundo".
La selección y Lamine
"Lo notificamos en el momento que lo supimos. Cuando el doctor que le ha tratado nos dijo que necesitaba un reposo de 10 días, se lo dijimos a la selección. Respetamos a todas las partes, no entramos en polémicas. Intentamos curar a nuestros jugadores con el ritmo que nos interesa. El lunes ya llegó este doctor, que es una eminencia. Le exploró el lunes y nos dijo el tratamiento, todo ha ido rodado. Queremos tener a Lamine a disposición del club. Ha coincidido este reposo con la selección, pero creo que no perjudica a la clasificación de la selección porque la tiene muy bien encaminada. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer en el interés del Barça".
Hansi Flick
"Le veo tranquilo, ilusionado y motivado. Tenemos un contrato y seguro que nos pondremos de acuerdo. Vive el Barça intensamente y estamos encantados con él: tiene carácter y es sensible. Dentro de la tensión del cargo, creo que está disfrutando, con esa mirada que tiene".
Limak
"Repetiría con Limak, por supuesto que sí, la calidad de la construcción es muy buena, con un ritmo constante, a pesar de los inconvenientes... Son situaciones que hemos ido superando. Limak se toma este proyecto como algo único, sienten los colores y les veo tan ilusionados como nosotros. Aquí exigimos que se cumpla con la legalidad vigente. No ha habido incidentes en referencia a los trabajadores, que es lo que siempre me ha mantenido preocupado, por si sucediese algún accidente irreversible. Es la construcción más grande del sur de Europa. Estoy contento con Limak porque ha cumplido con la legalidad vigente".
Las elecciones presidenciales
"No pienso en estos momentos en ello. Acabamos de comenzar la temporada, estamos en el fragor de la batalla. Se tendrán que celebrar, por estatutos, entre el 15 de marzo y el 15 de junio. Las convocaremos cuando más le convenga al Barça. No me gusta este ventajismo. Pensaré en lo que más le convenga al equipo. Cuando veamos como evoluciona el equipo. No me hagas decir la fecha, pero sí, por ejemplo, antes de unas hipotéticas semifinales de Champions. Ojalá estemos compitiendo hasta el final en todas las competiciones. No lo tenemos decidido, tengo ganas de vivir estos momentos intensamente".
Catalunya y el catalán
"Está en una situación complicada para tener más soberanía y competencias. Estamos condicionando la gobernabilidad al Estado. El rol que hemos tenido los catalanes siempre ha sido importante y creo que podemos condicionar el gobierno del estado, y es algo bueno. No haré comentarios de política de partidos. Hemos de promover la lengua y hacemos todo lo que podemos en este sentido. Colaboramos con Òmnium Cultural para que el uso social del catalán sea más amplio, mantener el sentimiento de catalanidad vivo. Entre todos, tenemos que promover, trabajar y hablar el catalán".
