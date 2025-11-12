La historia de La Masia del Barça contada por Xavi Torres: "Un proyecto revolucionario"

‘Jo vaig viure a La Masia’ es el título del libro que ha escrito el periodista deportivo Xavi Torres. Una memoria histórica nunca escrita de la residencia de deportistas del Barça. Ni un dato ni un nombre faltan en esta crónica periodística que reúne 46 años de lo que él denomina “un proyecto revolucionario”.

¿Cuál es la conclusión que extrae tras haber escrito la historia de La Masia?

Es la marca más importante del Barça. Si hoy hiciéramos una fotografía del club, enseñaríamos el Camp Nou, Lamine Yamal y La Masia. Es un hecho diferencial. Por eso vienen técnicos y directores deportivos de todo el mundo para ver cómo es posible que el Barça sea campeón con tantos jugadores propios.

Una historia de 46 años.

La residencia se inauguró en 1979, pero el Barça tenía desde los años 50 chicos que vivían en pisos, pensiones o residencias de estudiantes. Al ver el descontrol que había, [Josep Lluís] Núñez transformó la sede social, allí donde se firmaban fichajes o los jugadores acudían a cobrar, en una residencia Sólo cabían 20 chicos, y el club hizo una selección entre las grandes esperanzas de 13 a 17 años. Entraron 19 el 19 de noviembre, y el vigésimo fue Guillermo Amor, en enero. Era un proyecto revolucionario.

¿No había nada igual, ni siquiera en Europa?

Nada. Solo Mareo, del Sporting, en Gijón, y Lezama, del Athletic, con centros de entrenamiento. Uno de los lugares donde residían los chicos era la Pensión Patata. Estaba en la calle Pare Claret. Patata porque se ve que había patatas para desayunar, para almorzar y para cenar.

Xavi Torres posa con su libro frente delante de la residencia de deportistas del Barça en la ciudad deportiva. / Jordi Ferré Batalla

¿Por qué es hoy aún revolucionario?

Porque el Barça es el único club del mundo que aspira a ganar una Copa de Europa con sus futbolistas propios. El año pasado había 12 canteranos en el primer equipo, y ocho de ellos, Peña, Cubarsí, Bernal, Casadó, Gavi, Fermín, Lamine Yamnal y Ansu han sido residentes.

¿Cabe distinguir a los residentes de los canteranos?

Todos los clubs tienen un concepto futbolístico asociado; el de La Masia es propio del Barça. El libro es una crónica periodística de la residencia. He pretendido que sea una memoria histórica que recuerde a los 1.007 deportistas que han vivido en ella hasta el final de la temporada pasada, cuando cierro el libro.

Una barbaridad.

Es una bestialidad, aunque todo es mejorable. No es necesario que haya cien jugadores cada año, porque es imposible que todos lleguen al primer equipo. En muchas épocas la puerta del Camp Nou no se abrió. Solo hay 18 jugadores, de 718, que han jugado más de cien partidos. Pronto serán 20 con Cubarsí y Fermín. Ha habido 96 que han debutado con el primer equipo.

Fermín, Bernal, Casadó y Cubarsí, en el Barça-Valencia. / Dani Barbeito / SPO

¿Las cifras hablan de éxito o de fracaso?

Es un éxito. El Barça, a diferencia del Madrid, fabrica futbolistas para su forma de jugar; el Madrid los produce para venderlos.

El Barça solo para autoabastecerse, porque su fútbol es muy específico. ¿Es un problema?

No. Inviertes para ti, no has de hacerlo para los demás. Tener esta forma de jugar y con los tuyos, es lo que genera el hecho diferencial del Barça y el orgullo del seguidor. Vivir en la diferencia es la gracia de la vida.

¿El Barça extrae rendimiento económico?

Cada vez más, comparado con el principio, que los jugadores del filial no dejaban ni un duro. Esto ha cambiado. El Barça ha de obtener un provecho. Lamine Yamal, Cubarsí y Bernal tienen 18 años, Casadó tiene 20… Es imposible que los que suben accedan al primer equipo, habrán de buscarse la vida. Lo que no tuvo ningún sentido fue que en la época de [Josep Maria] Bartomeu se ficharan a 46 futbolistas para el filial y ninguno llegó al primer equipo. La racha se cortó con Araujo.

¿Cree que ha habido alguna vez mala generación?

No. No hay malas generaciones. Nunca hay un mal año. Siempre salen buenos jugadores.

Entrevista con Xavier Torres, autor del libro 'Jo vaig viure a la Masia'. / Ricard Cugat

¿El gran salto pedagógico se da con Carles Folguera y Rubén Bonastre?

El origen fue juntar a los chicos en un lugar. El primer director, Francesc Segarra, era amigo de Núñez; al fallecer nombran a Frederic Kirchen, que dura 29 días. Le sustituye Juan César Farrés, amigo de Mussons, que pasará el cargo a su hijo, Joan Farrés, y un dia entrega las llaves porque no desea seguir más. Carles Folguera era el portero de hockey patines, estudiaba Pedagogía y hacía las prácticas allí, lo nombran director y cambia la historia.

El primer pedagogo.

Junto con Rubén Bonastre. Hasta entonces casi había que sacar a los chicos de la cama para que fueran al colegio. Bonastre entra para dar un refuerzo de estudios a un jovencito que se llamaba Andrés Iniesta.

¿Hasta 2002 era un lugar indómito?

Tengamos en cuenta que Les Corts era un punto neurálgico de la prostitución en Barcelona. Cada día, a la 1 y a las 7, pasaba el camión con metadona para los drogadictos. La Masia no tenía licencia de residencia, sino de vivienda. No tenía escalera de emergencias, sino que una enrollada con una cuerda que se tiraba desde la ventana.

Jofre Torrents, frente a La Masia de la ciudad deportiva. / FC BARCELONA / SPO

Luego entró Xavi Martín.

A raíz de las desavenencias entre Folguera y Bonastre. Estuvo dos años, y fueron fabulosos. Por primera vez el responsable de La Masia participa en los órganos de poder. Por poner un ejemplo: ante las dudas de cada año sobre la continuidad de Fermín, él siempre expuso que era un chaval que sumaba, que era estudioso y que era buen compañero.

¿La revolución con el básquet fue similar a la entrada de las chicas?

También preparada y diseñada por Martín. Nada que ver. Con los del básquet no había nada pensado, entrenaban a otras horas, estudiaban aparte, eran pocos, y eso generó división y distancia.

Habla de novatadas.

El libro ‘El triunfador’ de Joan Jordi Miralles, que estuvo en La Masia, reúne una suma de varias experiencias en un niño y cuenta abusos más allá de las novatadas. Al parecer el viernes era el día de las putadas, cuando se marchaba el director de fin de semana. Esto no pasa.

Fotos del exterior de la antigua Masia del Barça. / Manu Mitru / EPC

¿Se han hospedado deportistas más por su problemática familiar que por su capacidad?

No. Allí entran como deportistas y luego salen como personas. Aunque prevalecen sus virtudes deportivas para entrar, en la cuestión de estudio se tendría que apretar un poco más. Sí es cierto que ha habido indisciplinas aberrantes que no han comportado la expulsión del infractor, como el que dio una paliza a un compañero del cole, al que hizo bullying a un chico gay, como al que puso un cuchillo en el cuello a otro, como al que no aprobó ni una…

¿Cuánto tiempo le ha llevado escribirlo?

Un año. Por la ley de protección de datos no he tenido facilidades. Me ha costado encontrar a los 1.007, saber cuándo entraron y cuándo se marcharon, donde jugaron si en el primer equipo, en Primera y en otros países...

Xavi Torres, periodista deportivo de TV3. / Ricard Cugat

¿Hay que evaluar la cantidad de deportistas que han llegado a la élite respecto de los 1.007 residentes?

No hay que mirarlo así. Lo importante es no rebajar el nivel de la formación futbolística ni la pedagógica. A fútbol juegan dos horas. La responsabilidad del Barça en las otras 22 es enorme. Con el tiempo vemos la evolución, pero el Barça ha sido revolucionario en todas las épocas.

Que las ha habido de todos los colores.

Has de vivir al margen del primer equipo. Que haya 18 jugadores de 718 que han jugado más de cien partidos no son muchos.

Por la exigencia. En otro club serían 180.

Evidentemente. Pinilla, que hoy sería titular indiscutible, tenía enfrente a Stoichkov, Salinas, Laudrup, Txiki, Goikoetxea… ¿Y los delanteros de la época de Messi, Suárez y Neymar? ¿Y los centrocampistas de la de Xavi, Busquets e Iniesta? Todo esto condiciona, de ahí que no sirvan las cifras estadísticas, sino del momento del que hablamos. La clave es que se habran las puertas.