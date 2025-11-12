El Espanyol rebasa los 37.000 socios por primera vez en sus 125 años de historia

La celebración del 125º aniversario del Espanyol ha venido acompañada de un contexto ideal en el club blanquiazul. El equipo sigue en la zona europea, concretamente en ese top-6 que tanto gusta al nuevo propietario Alan Pace, y en el ámbito social la entidad cuenta con una salud excelente.

La mejor prueba de esa fidelidad llega con las cifras que depara la campaña ideada por el club bajo el lema 'Un amor indestructible'. Según reveló este miércoles Catalunya Ràdio, el Espanyol ha rebasado por primera vez la cifra de 37.000 socios. En concreto, cuenta ya con 31.674 abonados y 37.017 socios, un dato sensacional que nunca antes se alcanzó en Sarrià, Montjuïc y Cornellà.

Aficionados del Espanyol con la camiseta conmemorativa del 125 aniversario. / Valentí Enrich

Diez mil más que en 2023

La familia blanquiazul sigue creciendo y la respuesta de la afición, ilusionada con el cambio de propiedad y la ambición deportiva del equipo, está siendo excelente. En la última actualización propiciada oficialmente por el club, anunciada en septiembre, la cifra de socios se situaba en 35.819. Ahora, ya hay más de 37.000, tres mil más que el pasado curso, que se cerró con 33.955 socios y 28.360 abonados.

La diferencia se acrecienta si se compara con otras temporadas crecientes. En la campaña 2023-24 hubo 30.200 socios, mientras que la anterior, la 2022-23, se cerró con 10.000 socios menos que los registrados actualmente (27.311). La mejor cifra de este siglo se dio en la campaña 2010-11, la segunda en Cornellà, en la que hubo 36.500 socios. El reto de alcanzar la cifra mágica de los 40.000 ya está más cerca.