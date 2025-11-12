EEUU contra el resto del mundo, la última apuesta de la NBA para salvar el All-Star

La NBA confirmó lo que todos los aficionados estaban esperando. El próximo All-Star dividirá a las estrellas nacionales con el resto del mundo, en un torneo triangular configurado por dos equipos de jugadores norteamericanos y otro integrado exclusivamente por internacionales. Estados Unidos contra el resto del mundo, un guion que parece sacado de una película protagonizada por Tom Cruise, pero que lejos de salvar el mundo busca recuperar la esencia perdida del evento anual más esperado antes de playoffs.

Victor Wembanyama y Trae Young en el All-Star de 2025. / Jed Jacobsohn / AP

Torneo triangular

Serán cuatro partidos de 12 minutos los que se celebrarán el domingo 15 de febrero en el Intuit Dome de Inglewood, California, la sede de los LA Clippers. Los tres equipos conformados por un mínimo de ocho jugadores jugarán entre sí. Después del tercer partido, los dos equipos con mejor registro avanzarán para enfrentarse en el partido por el campeonato. Si los tres equipos terminan con un registro de 1-1, el criterio de desempate será la diferencia de puntos.

Como cada año, los aficionados tendrán el mayor porcentaje de votos (50%) para seleccionar a los cinco titulares de cada conferencia, un sistema que todavía responde al antiguo formato a partido único donde se enfrentaban dos equipos de 12 jugadores. Ahora hay tres equipos, y por tanto 15 titulares en total, pero seguirán siendo diez sobre el papel para respetar las tradiciones de la NBA. El proceso para repartir a los 16 jugadores de Estados Unidos a los dos equipos se determinará más adelante. Tampoco se tendrán en cuenta las posiciones a la hora de seleccionar a los jugadores y formar los equipos.

Stephen Curry con el trofeo Kobe Bryant de 2022. / Tim Nwachukwu / AFP

Vínculos internacionales

Este formato plantea un problema, y es que podrían no votarse 16 estadounidenses y 8 internacionales exactamente. En caso de que esto sucediera, el mismo comisionado de la NBA, Adam Silver, seleccionaría All-Stars adicionales para unirse a cualquiera de los grupos y así alcanzar ese mínimo. Si esto tampoco fuera posible, no se descarta aceptar a jugadores locales con vínculos con otros países. En ese caso, al menos uno de los equipos tendría más de ocho jugadores.

El quinteto de ensueño que representaría al resto del mundo cuenta con varias superestrellas: Nikola Jokic (Serbia), Giannis Antetokounmpo (Grecia), Shai Gilgeous-Alexander (Canadá), Luka Doncic (Eslovenia) y Victor Wembanyama (Francia) son los favoritos. Uno de cada cuatro jugadores de la NBA es internacional, y los últimos seis MVPs se los han llevado cuatro jugadores nacidos fuera de EEUU. Con este formato la NBA espera recuperar la aprobación de sus fans tras el fracaso que supuso la inclusión del equipo de jóvenes del año pasado, ya que fue el segundo partido All-Star con la audiencia más baja de la historia, un 13% menos que en 2024.