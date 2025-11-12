Dika Mem, sobre su futuro: "Estoy negociando con el Barça, pero también con otros clubs"

El capitán del equipo de balonmano del Barça, Dika Mem, ha reconocido este miércoles, en la víspera del duelo de la séptima jornada de la Liga de Campeones ante el Wisla Plock polaco, que negocia con el club azulgrana la renovación de su contrato, que expira en junio de 2027, aunque ha admitido que mantiene conversaciones con otros equipos.

"Estoy negociando con el Barça, pero también estoy en contacto con varios clubes, como ha ocurrido todos los años que he estado aquí, así que nada cambia. Todo está bien. Llegará el momento de hablar sobre mi futuro", ha señalado el internacional francés.

Sobre una información publicada por el medio alemán Sport Bild que apuntaba a que habría visitado Berlín (Alemania) para conocer las instalaciones del Füchse Berlín el pasado septiembre, Mem ha preferido no entrar en detalles y centrarse en el compromiso europeo de este jueves.

"Lo más importante para mí ahora mismo es el partido del jueves. Ya llegará el momento de hablar, pero quiero centrarme en el Wisla Plock", ha insistido, consciente de que el duelo ante el tercer clasificado del Grupo B puede ser decisivo para la clasificación directa a los cuartos de final.

El capitán azulgrana, que cumple su novena temporada en el Barça, ha restado importancia a las negociaciones y ha recordado que "cada año" hay contactos con otros equipos antes de renovar.

"Creo que soy un buen jugador y es normal que otros equipos también me quieran. Después de nueve años sigo aquí, es lo normal", ha señalado el lateral francés, que llegó al Barça en el verano de 2016 procedente del Tremblay francés.

Sobre los factores personales que pueden influir en su decisión, Mem ha destacado que la familia también pesa: "Nació mi hijo aquí, mi novia es de aquí —es brasileña pero la conocí en Barcelona—, así que hay muchas cosas que tener en cuenta".

Pronto se decidirá

En este sentido, el internacional francés ha bromeado al ser preguntado sobre los plazos para decidir su futuro. "Seguro que antes de mayo de 2027 estará todo arreglado", ha asegurado Mem, que ha reiterado que su deseo de centrarse en el Wisla Plock, del que ha advertido que "vendrá con ganas de revancha".

"Es un partido muy importante. Sabemos que jugamos en casa, esperamos un Palau lleno que nos ayude y queremos mantener la línea del partido de ida", ha añadido Mem, que ha recordado que en la ida el Barça se impuso de manera contundente en Polonia (24-34), con un partido redondo tanto en ataque como en defensa.

"Allí jugamos muy bien. Antes de ese partido eran el mejor equipo en ataque en números y les dejamos en poco más de 20 goles. Estuvimos espectaculares y esa es la línea que hay que seguir", ha remarcado.