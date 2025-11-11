En Directo
FÚTBOL
El sorteo de Copa del Rey, en directo: segunda ronda
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sortea este martes, a partir de las 13:00 horas, los cruces de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, en la que participarán un total de 56 equipos de cinco categorías distintas. No estarán todavía Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic, exentos hasta diecisiesavos ya que participa en la Supercopa.
Giacomo Leoni Amat
CD Leganés - Albacete Balompié
CD Tenerife - Granada CF
CD Eldense - UD Almería
CF Talavera de la Reina - Málaga CF
CD Guadalajara - AD Ceuta
Real Murcia - Cádiz CF
El Enrique Roca recibe el conjunto andaluz, que la temporada 23-24 era de primera.
FC Cartagena - Valencia CF
El equipo dirigido por Carlos Corberán visitará Cartagonova.
Real Ávila - Rayo Vallecano
El último equipo de primera en ser sorteado es el conjunto que frenó al Madrid en su campo el domingo. Los de Iñigo Pérez visitarán el Adolfo Suárez.
Club Atlético Antoniano - Villarreal CF
Nebrija recibirá a un equipo de nivel europeo que está haciendo una gran temporada en liga de la mano de Marcelino.
Torrent CF - Real Betis
Los verdiblancos viajan a un estadio que fue víctima de la dana.
CDA Navalcarnero - Getafe CF
El Getafe no deberá desplazarse excesivamente en su partido, disputando un derbi madrileño ante un Segunda Federación.
CD Quintanar del Rey - Elche CF
El conjunto dirigido por Eder Sarabia, que entrenó en la ciudad deportiva azulgrana como cortesía del club y pasó de ronda tras ganar a Los Garres por 0 a 4, viajan a una de las localidades más pequeñas de todo el sorteo.
CD Extremadura - Sevilla FC
Los de Nervión viajarán al Francisco de la Hera de Almendralejo después de derrotar al Toledo por 1-4.
CD Cieza - Levante UD
"A por ellos" canta el último superviviente de Tercera Federación, el CD Cieza al conocer que su rival será el Levante, de primera división.
