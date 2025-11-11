Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El sorteo de Copa del Rey, en directo: segunda ronda

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sortea este martes, a partir de las 13:00 horas, los cruces de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, en la que participarán un total de 56 equipos de cinco categorías distintas. No estarán todavía Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic, exentos hasta diecisiesavos ya que participa en la Supercopa.

Giacomo Leoni Amat

