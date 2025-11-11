El piloto español Pepe Oriola vuelve a las carreras en Macao

Pepe Oriola vuelve a las carreras. El piloto participará el último encuentro de la temporada del torneo de carreras de turismo Kumho Tires TCR World Tour que se celebra en Macao (China) del 13 al 16 de noviembre, dentro de la escudería GOAT Racing, en la que también ejerce de 'team manager'.

“Estoy muy ilusionado por volver a competir. En las últimas dos temporadas he estado en boxes como 'team manager', labor que no abandonaré, pero no puedo negar que me hace especial ilusión volver a pisar el asfalto, aunque sea en el último 'meeting' de la temporada”, asegura el piloto, de 31 años, visiblemente emocionado por afrontar las dos últimas carreras de la temporada en un circuito considera como su casa.

El piloto, que vive en Barcelona, acumula un importante palmarés de más de 300 carreras, 78 podios en las TCR (una categoría de vehículos) y 28 victorias. También tiene el récord de precocidad, al convertirse en el piloto más joven en debutar con 16 años, subir al podio con 17 años y ganar una carrera a los 18 años en el FIA World Touring Car Championship (WTCC); sin olvidar su título de campeón de la TCR South America Touring Car Championship 2021 y la TCR Spa 500 en 2019.

A bordo de un Honda

Macao es una plaza complicada, no obstante, Oriola ya sabe lo que es subirse al podio de esta carrera. Fue en 2013 en el WTCC donde acabó como segundo clasificado. Este año, el piloto correrá en un Honda Civic Type R (FL5) y confía en poner el broche a una gran temporada para el equipo de GOAT Racing.

"Soy consciente de la complejidad del circuito urbano de Macao, pero tiraré de experiencia para disfrutar de esta oportunidad, pero sobre todo quiero ser competitivo para el equipo y sumar puntos para cerrar esta gran temporada", ha explicado Oriola, quien la última vez que corrió una competición oficial fue en 2023 en las TCR Europe en Montmeló. La carrera que podrá seguirse en directo desde el canal oficial de TCR TV en Youtube, aunque tocará madrugar para seguir ver al piloto español en su regreso a la competición.