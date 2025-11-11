Òscar Orellana, a la espera de Xavi Pascual: "Ni en mis mejores sueños me habría imaginado dirigir un partido del Barça"

Òscar Orellana, entrenador interino tras la destitución de Joan Peñarroya, aseguró este martes que todavía se pincha en el brazo al verse como entrenador del primer equipo del Barça. Y eso sucederá mañana en la Euroliga en la pista del Bayern Múnich (20.30 horas). Puede ser el primero y el último partido, si finalmente se completan las negociaciones con Xavi Pascual.

"Es un sueño. Hace 21 años entré al club de delegado del cadete. He sido entrenador en categorías de formación, ayudante en el Barça B y en el primer equipo. Nunca en la vida, ni en mis mejores sueños, me habría imaginado dirigir un partido del primer equipo. Es una pasada, un sueño. Lo único que he hecho es intentar prepararme lo mejor posible para disfrutar de este momento a nivel personal", dijo.

Orellana, de 45 años, comentó que ve "muy mentalizado al equipo", puesto que "cuando hay un cambio de entrenador todo el mundo reacciona de una manera u otra. Les hemos pedido que no piensen en otra cosa que en prepararse para ganar al Bayern. Para ello, será importante que todos estén a su máximo nivel y den un paso adelante en sus responsabilidades. Hemos apelado a la responsabilidad individual y con el equipo, y al compromiso con el club. Lo más importante es ahora ganar en Múnich sin pensar en otra cosa", valoró.

Discurso de Cubells

Antes del entrenamiento de este martes, el responsable de la sección de baloncesto del club, Josep Cubells, al que el Palau reclamó la dimisión tras la derrota ante el Madrid, dio un discurso a la plantilla. De ello no quiso comentar nada el capitán Tomas Satoransky, que salió a dar la versión del vestuario sobre la destitución de Peñarroya.

Tomas Satoransky, en el último entrenamiento del Barça. / FC Barcelona

"Seguramente no es culpa de una sola persona; todos somos culpables. Tuvimos una charla importante y emotiva dentro del vestuario, incluso antes de conocer la noticia, sobre que cada uno debe reflexionar sobre lo que está haciendo mal, porque lo estamos haciendo mal, y qué esfuerzo extra puede hacer para ayudar al equipo, para que el equipo empiece a jugar mejor y ganar los partidos. Es una situación para que nos levantemos todos juntos. En el deporte estas cosas pasan, y normalmente quien sale es el entrenador, pero no podemos pensar que todo depende de una persona. Todos debemos dar un esfuerzo extra".

"No es agradable"

Orellana explicó que el club le manifestó el domingo por la noche que cogiera las riendas del equipo para preparar el partido en Múnich. "A partir de aquí, hay distintos escenarios abiertos, pueden pasar muchas cosas, pero nos centramos el Bayern", señaló, ignorando que todos los caminos conducen a Xavi Pascual.

Con todo, el entrenador interino señaló que la destitución de Peñarroya ha sido "un golpe para todos" y recalcó que "la situación no es agradable", después de haber "trabajado con Joan un año y tres meses luchando a muerte para intentar lograr los mejores resultados".