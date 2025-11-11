Messi revienta las redes con su retorno al Camp Nou

"En el mundo, nadie es más famoso que yo". Son unas palabras que jamás saldrían de la boca de Leo Messi, pero sí fue lo que aseguró Cristiano Ronaldo en su última entrevista con Piers Morgan. A lo largo de una semana en que el portugués estaba acaparando toda la atención mediática por sus egocéntricas declaraciones, incluidas algunas dirigidas a Messi con mala intención, el de Rosario le ha vuelto a quitar el protagonismo como siempre lo ha hecho: con respeto, humildad y cariño. Y es que con unas pocas fotos sobre el césped del nuevo Camp Nou, ha sido suficiente para que Messi vuelva a reventar las redes, como sigue haciendo a día de hoy dentro de la cancha.

En realidad Messi no solo causó furor por la sorpresa que generó al publicar 5 fotos y 1 vídeo de su visita a escondidas al feudo azulgrana todavía en construcción, sino por las palabras que las acompañaron: "Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…", dejando claro su deseo de poder saludar al público barcelonista como no lo pudo hacer cuando se marchó por la puerta de atrás en 2021.

Messi entró en el Camp Nou la medianoche del domingo por sorpresa y sin avisar al club, según ha explicado el entorno del jugador, aunque desde el Barça se insiste en proclamar que dio luz verde al acceso. El rosarino aprovechó que estaba de paso por Barcelona y que Joan Laporta se encontraba lejos, en Vigo, con el equipo de Hansi Flick, para realizar la visita clandestina. Con Laporta no ha querido restablecer la relación desde que le despidiera de malas maneras.

Duelo de titanes

La publicación de Messi ha superado los 22 millones de likes en tan solo 24 horas, superando al post de cuando dejó el Barça o cuando fichó por el PSG. Pero le queda lejos el récord absoluto que pertenece al mismo Messi. Cristiano sigue siendo la persona con más seguidores en Instagram (667 millones), seguido de lejos por Messi en segundo lugar (507 millones), pero el campeón del mundo con la albiceleste ostenta un récord que difícilmente se pueda llegar a romper. Su publicación tras ganar el Mundial de 2022 cuenta con el mayor número de likes en la historia de Instagram (74,6 millones), muy por delante del huevo que se viralizó en 2019 que a día de hoy ocupa la segunda posición con 60,6 millones de likes.

Curiosamente, Messi también es dueño de la tercera publicación con más likes, con la copa del mundo en la cama (53,7 millones). En total, su nombre aparece hasta tres veces en el top-10 de instagram, pero también aparece en la foto más viral de Cristiano donde ambos salen jugando al ajedrez para un anuncio icónico de Louis Vuitton (41,5 millones).

Aitana Bonmatí, ganadora de tres balones de oro y canterana del Barça al igual que Messi, fue una de las personas más destacas en comentar debajo de la publicación de Messi en el día de ayer. "Nostàlgia", escribió en catalán la futbolista, seguido de un corazón y una tirita. Carles Puyol soltó varios emoticonos de aplausos. Y muchos otros jugadores del primer equipo actual y de la plantilla femenino se sumaron a los millones de usuarios en dar su like.