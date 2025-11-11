ACTUALIDAD AZULGRANA
LaLiga denuncia el cántico "cornudo" a Lamine Yamal en Balaídos
En el informe se reseñan nueve incidencias en el campo del Celta, incluido consignas de "písalo" dirigidas al delantero azulgrana y a Christensen
España desconvoca a Lamine y acusa al Barça de ocultarle información de su lesión
LaLiga incluyó en su denuncia por incidentes violentos en la última jornada el cántico "cornudo, cornudo" dirigido al jugador del Barcelona Lamine Yamal y proferido por un grupo de aficionados del Celta de Vigo en Balaídos, durante el partido de la decimosegunda jornada de LaLiga EA Sports.
El documento reseña 9 incidencias de público en el encuentro, entre ellos el insulto al futbolista azulgrana, así como el cántico "písalo, písalo" entonado desde la misma zona del campo dirigido a Yamal en una ocasión y en otra a su compañero Christensen, junto a insultos al Barcelona. El delantero del Barça anunció recientemente su ruptura con la cantante Nicki Nicole.
LaLiga denunció igualmente insultos de aficionados locales en el Sevilla-Osasuna al Betis y al árbitro; en el Rayo-Real Madrid al conjunto blanco y en el Valencia-Betis al conjunto sevillano y a sus jugadores en cuatro ocasiones.
El mayor número de denuncias por incidentes en la jornada decimotercera de LaLiga Hypermotion se refiere al partido Deportivo-Deportiva Leonesa, con insultos en seis momentos distintos contra Balaídos y Vigo, los españoles, el estadio La Romareda, el Real Madrid y el conjunto leones.
LaLiga recoge informes, sugerencias o requerimientos de los aficionados que acuden a los partidos, para contribuir a la lucha contra la violencia en los estadios y desde hace años solicita más competencias para poder luchar contra el problema de la violencia en el fútbol.
- Messi visita el Camp Nou sin avisar al Barça: 'Un lugar que extraño con el alma
- Un exvicepresidente del Barça niega ante el juez que autorizara comisiones por el fichaje de Malcom
- Gemma Mengual: 'Fuimos conejillos de Indias e hicimos cosas que ahora no se harían ni de coña
- Messi propina una bofetada histórica a Laporta
- Albiol rinde homenaje a Manolo González en Badalona
- Peñarroya es despedido y paga los platos rotos de la decrepitud de un Barça que quiere a Xavi Pascual
- El Barça bajo el franquismo: resistencia, resiliencia, perseverancia
- Gil Marín y Cerezo venden el Atlético de Madrid al fondo estadounidense Apollo