LaLiga denuncia el cántico "cornudo" a Lamine Yamal en Balaídos

En el informe se reseñan nueve incidencias en el campo del Celta, incluido consignas de "písalo" dirigidas al delantero azulgrana y a Christensen

Lamine Yamal, rodeado, intenta escaparse de Marcos Alonso.

Lamine Yamal, rodeado, intenta escaparse de Marcos Alonso. / Associated Press / LaPresse / LAP

El Periódico

Madrid
LaLiga incluyó en su denuncia por incidentes violentos en la última jornada el cántico "cornudo, cornudo" dirigido al jugador del Barcelona Lamine Yamal y proferido por un grupo de aficionados del Celta de Vigo en Balaídos, durante el partido de la decimosegunda jornada de LaLiga EA Sports.

El documento reseña 9 incidencias de público en el encuentro, entre ellos el insulto al futbolista azulgrana, así como el cántico "písalo, písalo" entonado desde la misma zona del campo dirigido a Yamal en una ocasión y en otra a su compañero Christensen, junto a insultos al Barcelona. El delantero del Barça anunció recientemente su ruptura con la cantante Nicki Nicole.

VIGO, 09/11/2025.- Los jugadores del FC Barcelona, Lamine Yamal (i) y Eric García, durante el encuentro correspondiente a la jornada 12 de Laliga EA Sports que disputan hoy domingo Celta y FC Barcelona en el estadio de Balaidos, en la capital gallega. EFE / Salvador Sas.

Los jugadores del FC Barcelona, Lamine Yamal (i) y Eric García, durante el encuentro correspondiente a la jornada 12 de Laliga EA Sports que disputan hoy domingo Celta y FC Barcelona en el estadio de Balaidos, en la capital gallega. / Salvador Sas / EFE

LaLiga denunció igualmente insultos de aficionados locales en el Sevilla-Osasuna al Betis y al árbitro; en el Rayo-Real Madrid al conjunto blanco y en el Valencia-Betis al conjunto sevillano y a sus jugadores en cuatro ocasiones.

El mayor número de denuncias por incidentes en la jornada decimotercera de LaLiga Hypermotion se refiere al partido Deportivo-Deportiva Leonesa, con insultos en seis momentos distintos contra Balaídos y Vigo, los españoles, el estadio La Romareda, el Real Madrid y el conjunto leones.

LaLiga recoge informes, sugerencias o requerimientos de los aficionados que acuden a los partidos, para contribuir a la lucha contra la violencia en los estadios y desde hace años solicita más competencias para poder luchar contra el problema de la violencia en el fútbol.

