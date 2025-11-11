En el Johan (casi) nunca se pierde: "Es estar en casa"

Los operarios cambian los carteles de los pasillos del Johan Cruyff. La Champions League permite al feudo culer vestirse de gala, reconocerse como el fortín en el que se ha convertido para el conjunto de Pere Romeu. Las cifras lo avalan. Las azulgranas han ganado sus 13 partidos anteriores en casa de la fase de grupos, con un total de solo dos goles encajados. Y este Barça, con una plantilla mermada por las bajas y con el clásico en el horizonte este sábado, necesita seguir confirmando esta tendencia. La vuelta de Ewa Pajor y Kika Nazareth suman argumentos para un equipo con un calendario tan cargado.

"Siempre es importante estar en casa, la afición la sentimos mucho", explicó Ona Batlle en la rueda de prensa previa del partido. La catalana está en casa. Volvió en 2023 y, desde entonces, ha cumplido el máximo objetivo que siempre tuvo desde que se marchó de muy pequeña. Cuando dejó de vestir la zamarra azulgrana, la realidad en Barcelona era una muy diferente. Desde que ha vuelto se ha impregnado de cada momento, partido y minuto sobre el verde de su estadio. Porque sí, el Johan Cruyff es ese lugar que las futbolistas sienten como casa. "Jugar en el Johan es estar en casa", reafirmaba la lateral.

En una semana donde el Camp Nou ha vuelto a abrir sus puertas, la ilusión para de volver también la tienen ellas. Cuando el nuevo estadio esté finalizado, también será su casa. Con un vestuario solo para ellas, el equipo de Pere Romeu podrá alardear de tener como hogar dos estadios importantísimos para su historia. "Siempre he tenido la ilusión de jugar en el Camp Nou", confesaba Ona. Y es que es uno de los pocos sueños que le quedan por cumplir, ya que ella no formaba parte de aquella plantilla que rompió récords en la antigua versión del feudo culer. Las noches de Champions, sin duda, se vivirán como nunca cuando sean ellas las que ocupen la que también será su casa.

Mientras tanto, vivirán la competición europea en el Johan Cuyff. Este miércoles les visita el Leuven (18.45 h., Disney+), un equipo primerizo en Champions, pero que se ha ganado la confianza gracias a su excelente comienzo: tras remontar y empatar 2-2 en el campo del Paris FC, logró una remontada en los últimos minutos para vencer al Twente por 2-1. Si bien es verdad que el duelo contra las azulgranas será el primero contra un equipo top mundial, las belgas han dejado destellos de por qué este año se han estrenado en Europa.

Para el Barça, el partido de este miércoles puede ser trampa. En el horizonte, más presente de lo que les gustaría en el vestuario azulgrana, está el clásico. Con un cambio de escenario: Montjuïc acogerá el máximo duelo de LigaF. La cercanía física de la afición con las futbolistas es diferencial, elemento que en Montjuïc no sucede, pese a que tiene más capacidad para albergar más fans.

"Jugar cada tres días es complicado, así que hay pensar solo en el siguiente partido", confesaba Pere Romeu antes del partido de Champions de este miércoles. Y es que a las azulgranas se les avecina trabajo sobre, además de tener un cuerpo técnico que se está reconfigurando tras la salida de Rafel Navarro, quien ha sido un hilo conductor para el equipo y que dejó el club en los últimos días para ser nombrado seleccionado de Suiza. Ahora será Enric Lluch quien ocupará su puesto en el Barça.