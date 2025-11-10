El templo volvió a temblar, por Lluís Carrasco

A veces los milagros no necesitan comunicados oficiales, ni vídeos con música épica, ni hashtags aprobados por el departamento de comunicación. A veces basta con una sombra. Una silueta reconocible, aunque la veas de espaldas. Ayer, a eso de las tantas, apareció Leo Messi en el Camp Nou. Sin aviso, sin permiso y —dicen— sin saberlo el club. Como si el hijo pródigo hubiese saltado la valla de casa para volver al hogar mientras todos dormían.

Hay gestos que valen más que un fichaje. El simple hecho de que Messi pisara el césped es un titular que no necesita confirmación. ¿Ha vuelto Messi? No. Pero volvió a estar cerca, que no es lo mismo, pero casi. Y en tiempos de sequía emocional, ese "casi" hidrata el alma de quien les escribe

Las fotos —pensadas, filtradas o bendecidas por el destino— muestran a Leo mirando las gradas, como si conversara con nosotros y saludara a los fantasmas de sus goles. Uno se imagina a la portería del Gol Nord temblando, recordando los lanzamientos de falta, o al banderín de córner pidiéndole otra celebración con los brazos abiertos. No hubo focos, ni aplausos, ni protocolo. Solo él y el Camp Nou, viejos conocidos reencontrándose en silencio.

El reencuentro más esperado

Qué poético que el regreso simbólico de Messi al Barça haya sido en obras. Como si la casa estuviera quitándose el polvo del pasado para recibir, quién sabe, una nueva historia. Las grúas y los andamios como testigos mudos del reencuentro más esperado. Ni Spielberg habría rodado una escena mejor.

En un club donde todo se filtra, se discute y se politiza, que Messi volviera sin que nadie lo supiera es casi una declaración de amor. Una de esas que no se grita: se siente. Y lo más hermoso es que no hizo falta un acuerdo, un contrato o un documental de Netflix. Solo unas fotos, nuestra nostalgia y una mirada adelante… Esta mañana, mi país, se ha despertado con una sonrisa tonta de esas que solo provoca quien te hizo feliz.

Messi volvió al Camp Nou. Solo fueron unos minutos. Solo fue para mirar. Pero el Camp Nou le reconoció, sonrió, y el círculo empezó a cerrarse.