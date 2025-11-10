Tragedia en Turín
Mueren dos hombres durante las ATP Finals en Italia
Los fallecidos, de 70 y 78 años, fueron trasladados al hospital tras sufrir un infarto y un colapso, respectivamente, pero murieron poco después.
Dos hombres, de 70 y 78 años, fallecieron este lunes durante dos episodios independientes y separados en el tiempo en las inmediaciones del Inalpi Arena, recinto que acoge las Finales ATP de Turín.
Ambos fueron trasladados al hospital tras la rápida intervención de las emergencias sanitarias, pero perdieron la vida poco después de su llegada, según desvelaron los medios italianos.
Episodios no relacionados
El primero de los fallecidos fue el hombre de 70 años, que sufrió un ataque cardíaco en la zona de aficionados, muy cerca del recinto en el que se disputan los partidos; mientras que el segundo, el hombre de 78 años, sufrió un colapso en la grada durante el partido que enfrentó al italiano Lorenzo Musetti y al estadounidense Taylor Fritz.
Los episodios no están relacionados y no afectaron al normal desarrollo del programa del torneo.
