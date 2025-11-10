Muere Lenny Wilkens a los 88 años, el entrenador con más partidos en la historia de la NBA

Lenny Wilkens, miembro del Salón de la Fama de la NBA tanto como jugador como entrenador, falleció este domingo a los 88 años, informó la liga de baloncesto estadounidense. Wilkens se convirtió en uno de los jugadores más dominantes en la década de los 60, fue nueve veces All-Star y campeón de la NBA como entrenador de los Seattle SuperSonics en 1979. Ostenta el récord de partidos como entrenador en la NBA (2.487), ganó el oro olímpico como técnico de la selección estadounidense en los Juegos Olímpicos de 1996 y también trabajó como asistente en el equipo norteamericano en los Juegos Olímpicos de Barcelona-92.

Jamal Crawford junto a Lenny Wilkens en un partido de la NBA. / Associated Press / LaPresse / LAP

"Lenny Wilkens representó lo mejor de la NBA, como miembro del Salón de la Fama como jugador, como entrenador, y como uno de los más respetados embajadores de este deporte", dijo el comisionado de la NBA, Adam Silver. Su compromiso con el servicio hacia la comunidad en su querida ciudad de Seattle fue tal que se erigió una estatua en su honor el pasado mes de junio.

"Influyó en la vida de innumerables jóvenes, así como en generaciones de jugadores y entrenadores que consideraban a Lenny no solo un gran compañero de equipo o entrenador, sino también un mentor extraordinario que lideraba con integridad y verdadera clase", añadió Adam Silver en su declaración.

Compromiso con la comunidad

“Siempre he querido dejar los lugares mejor de como los encontré”, expresó Wilkens en diversas ocasiones para referirse a su lema de vida. Su padre murió cuando tenía 5 años y se tuvo que ocupar de sus tres hermanos, se formó en las canchas callejeras de Brooklyn y luchó contra el racismo como parte de su misión que iba más allá del baloncesto.

Su impacto sobre el parquet fue igual de espectacular, liderando a los Hawks a las Finales de la NBA como base novato. En su segunda temporada, Wilkens jugó principalmente los fines de semana mientras prestaba servicio como subteniente en el ejército; participando en tan solo 20 partidos.

Jerry West y Lenny Wilkens posan con el trofeo All-Star MVP de 1960 en el Madison Square Garden. / Marty Lederhandler / AP

Icono de Seattle

Wilkens fue seleccionado en el puesto número seis del draft de 1960 por los St. Louis Hawks y más tarde jugó para los Seattle SuperSonics, Cleveland Cavaliers y Portland Trail Blazers. En su etapa como entrenador, estuvo al frente de los SuperSonics, Trail Blazers, Cavaliers, Hawks, Toronto Raptors y New York Knicks. Fue el primer entrenador en la historia de la NBA en alcanzar las 1.000 victorias y el segundo en ingresar al Salón de la Fama tanto como jugador como entrenador. Condujo a los Seattle SuperSonics al campeonato de la NBA en 1979 y se transformó en una figura emblemática para la ciudad, donde es considerado como una especie de padrino del baloncesto.

Los Sonics retiraron su número de camiseta (19) y su transición de jugador a entrenador fue única. Entre 1969 y 1972 ejerció como jugador y entrenador a la vez en Seattle, siguió como jugador en Cleveland hasta 1974, para retirarse en 1975 en Portland como entrenador-jugador. En su primera temporada como entrenador a tiempo completo de Seattle (1977-78), los Sonics llegaron a las Finales sin tener un solo jugador All-Star. En la temporada siguiente ganaron el título.

Se incorporó a los Atlanta Hawks en la campaña en que se había producido la salida de Dominique Wilkins, su máximo anotador. Atlanta llegaba de sumar 43 victorias sin su estrella, pero bajo la dirección de Lenny Wilkens el equipo cosechó 57 triunfos. Más tarde, Wilkens llevó a los Toronto Raptors a lograr su primera victoria en una serie de playoffs. En total, clasificó a cinco equipos distintos para los playoffs y se consolidó como un arquitecto que transformaba cada equipo que entrenaba.

Lenny Wilkens en un partido de pretemporada de 2023 entre Lakers y Jazz. / Lindsey Wasson / AP

Líder silencioso

Más allá de sus récords, Lenny Wilkens dejó una huella por su estilo sereno y su manera de entender el baloncesto como un diálogo. Fue un pionero entre los entrenadores afroamericanos en la NBA y un referente de liderazgo silencioso. Su influencia alrededor de la NBA se mantuvo mucho después de su última victoria, que llegó en 2005 como entrenador de los New York Knicks. Wilkens fue presidente de la Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto durante 17 años, todo un récord antes de ser superado por Rick Carlisle de los Indiana Pacers: "Hizo mucho por el bien de la profesión; las pensiones, las prestaciones y los salarios de los entrenadores aumentaron considerablemente durante su gestión. Lenny era un gran comunicador en estos temas."