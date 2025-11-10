Messi visita el Camp Nou: "Un lugar que extraño con el alma"

Leo Messi ha vuelto a pisar el césped del Camp Nou. En un mensaje en su cuenta de Instagram, la estrella rosarina ha causado sensación al colgar varias imágenes nocturnas de su visita al interior del estadio de Les Corts en reconstrucción. "Anoche volví a un lugar que extraño con el alma", escribe.

"Un lugar donde fui inmensamente feliz -continúa-, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo", anota dirigiéndose a los aficionados barcelonistas.

¿Significa esta visita que ha hecho finalmente las paces con Joan Laporta? No hay todavía versión del club o del jugador al respecto. Será material de información y especulación en las próximas horas. Casualidad o no, el paseo por las entrañas del estadio se produjo con Laporta en Vigo. Y la expedición azulgrana no regresó a la capital catalana hasta pasadas las 3 de la madrugada.

En las imágenes se ve a Messi caminando solo hacia el Camp Nou en obras y luego otras ya en el interior, pisando el césped, contemplando la reforma en medio de la noche, sonriendo. El estadio está iluminado. La aparición debió producirse antes o durante el partido del Barça contra el Celta.

Partido de homenaje

Messi, de 38 años, jugó un partido en EEUU en la noche del sábado, en el que anotó dos goles, y debió coger un vuelo de inmediato hacia Barcelona. Y lo primero que hizo fue regresar al lugar de tantas tardes de exhibiciones incomparables. Messi había arrastrado a Inter Miami a la semifinal de la Conferencia Este de la MLS tras su victoria ante el Nashville SC (4-0). Hoy lunes se concentrará con la selección argentina en Alicante para preparar el amistoso del viernes en Angola y previamente ha hecho una escala sentimental.

Leo Messi, a la entrada del Camp Nou. / Instagram Leo Messi

Leo Messi se marchó del Barça cinco meses después de que Laporta regresara a la presidencia azulgrana. Al jugador le cogió por sorpresa total y se despidió en un acto cargado de lágrimas y enemistado totalmente con el dirigente por lo que entendió como una traición inesperada. No podía el club permitirse su ficha, se dijo, aunque nunca se negoció con él algún tipo de rebaja.

Desde entonces, las relaciones se han mantenido distantes y cualquier intento de reconciliación desde el entorno de Laporta ha encontrado frialdad y rechazo por parte de Messi. Ni siquiera aceptó acudir a la gala de los 125 años del club en el Liceu.

Laporta desea inaugurar el nuevo Camp Nou, cuando las obras estén terminadas, con un partido de homenaje al rosarino. Lo ha verbalizado en diferentes ocasiones, la última, el día en que las puertas del estadio se reabrieron para un entrenamiento, el pasado viernes. ""Delante de 105.000 espectadores, con todo lleno, una bonita forma de inaugurar el estadio sería con un partido de homenaje a Leo. Será siempre y cuando ellos quieran. Habrá elecciones, pero en caso de que sea el presidente me encantaría", dijo.

La última vez

Messi, el mejor jugador de la historia del club, al que llegó con 13 años, explicita ahora en su mensaje en Instagram que le gustaría despedirse adecuadamente de los aficionados barcelonistas. Sus manifestaciones de amor barcelonista han sido una constante desde que se tuvo que ir. Han transcurrido cuatro años y tres meses desde que pisó por última vez el Camp Nou. El viejo Camp Nou. Desde aquel 8 de agosto de 2021 no había regresado a su casa. Se marchó llorando desconsoladamente.

Leo Messi celebra uno de sus goles con Inter Miami frente al Nashville. / EFE

“No estaba preparado para algo así”, dijo entonces mientras lamentaba no haber podido despedirse de la afición azulgrana. “Me habría gustado estar una última vez con mi gente”, añadió abatido el astro antes de emprender viaje hacia Paris. Un viaje que nunca quiso hacer. Y ahora, cuatro años más tarde, regresa a escondidas coincidiendo, precisamente, con un partido del Barça en Vigo, lejos de Barcelona. Y lo hace en solitario. Nadie a su lado (en las imágenes). Nadie en la grada. Un paseo nostálgico y de curiosidad de un barcelonista al 100%.