El estadio del Atlético, sede de la final de la Women's Nations League entre España y Alemania

El Riyadh Air Metropolitano acogerá el partido final de la UEFA Women's Nation League el próximo 2 de diciembre en el que se enfrentarán España y Alemania, ha destacado el Gobierno regional en un comunicado.

La selección española, vigente campeona del mundo, disputará previamente el encuentro de ida ante el equipo alemán, quinto del ranking, el 28 de noviembre en el Fritz- Walter-Stadion de Kaiserslautern.

Las entradas para esta competición, patrocinada por el Ejecutivo regional, podrán adquirirse desde este lunes, a partir de las 12 horas, a través de la web de la Real Federación Española de Fútbol y estarán disponibles en distintas modalidades. Se establece una promoción de venta anticipada para todas aquellas personas que adquieran sus localidades en el lateral oeste (25 euros), lateral este (19 euros) y fondos (14 euros).

Los descuentos, progresivos, serán del 50% si se adquieren hasta el 12 de noviembre, del 30% entre el 12 y el 20 y del 10% hasta el día 30 de noviembre. El público general podrá adquirir sus entradas también online a partir de hoy lunes teniendo en cuenta que el número máximo por operación será de seis pases.

Como en todos los eventos de la Real Federación Española de Fútbol, hay espacios disponibles para personas con diversidad funcional por importe de 14 euros, que incluye entrada gratuita para acompañante. Se pueden solicitar en la misma web y posteriormente recibirán un correo electrónico con las indicaciones para efectuar la compra.