Y la ganadora del GP de Portugal es...¡Alice Oliveira!

Lo que se vivió, el pasado fin de semana, en el precioso circuito de Portimao, en el Algarbe portugués, fue una de las historias más bellas que se pueden construir alrededor del deporte de las dos ruedas.

Portugal, todo Portugal, pues se trata de un ídolo en ‘plan Rafa Nadal’ en el país vecino, todo el Mundial de motociclismo, todo MotoGP, todo el ‘paddock’, despidió al piloto portugués Miguel Oliveira (Almada, Portugal, 4 de enero de 1995), que disputaba su penúltimo gran premio de MotoGP (da el salto al campeonato de Superbikes, con la prestigiosa BMW, máquinas también muy velocísimas, derivadas de las más potentes motos de calle), después de convertirse en ‘el piloto’ de todo Portugal, un histórico, al ser el primer portugués que gana en la máxima categoría: Estiria, Portugal (2020), Catalunya, Indonesia y Tailandia (2021).

Alice, con una camiseta en la que puede leerse "la niña que creyó en Miguel Oliveira", durante una conferencia de prensa en Portimao.ltry / JESÚS ROBLEDO

“He hecho todo lo posible por seguir en MotoGP, pero, lamentablemente, no ha podido ser”, reconoció recientemente el encantador, simpático y cultísimo piloto portugués, que acabó 14º en la carrera de ayer, después de vivir, según reconoció, “uno de los momentos más emocionantes de mi vida; la verdad es que fue muy duro tras recibir, en plena recta de meta, minutos antes de empezar la carrera, la bandera de mi país, de manos de mi hija Alice, muy duro”.

Y es que, en efecto, sí, la pequeña Alice, de 4 años, hermana mayor de Pedro, de 2 años, fue la auténtica protagonista del Gran Premio de Portugal, que se celebró, durante todo el fin de semana, con la presencia de casi 150.000 aficionados que acudieron a Portimao para rendir homenaje a su ídolo, piloto de Yamaha, desde el mismo jueves que presidió la conferencia de prensa del GP, junto a Àlex Márquez (Ducati) y Joan Mir (Honda).

Miguel Oliveira mantuvo en secreto, durante 11 años, el noviazgo que mantenía, bajo el mismo techo, con Andrei a Pimenta, su hermanastra y, ahora, madre de Alice, de 4 años y Pedro, de 2.

Alice, que estuvo durante todo el GP acompañada de su madre, Andreia Pimenta, dentista de profesión y esposa de Oliveira desde 2021, se movió por el circuito como si fuese su casa, acompañando a su padre en todas las conferencias de prensa que hizo, que fueron un montón. Dicharachera, parlanchina, graciosísimo, Alice conquistó a todos los presentes.

Es más, el sábado, en la carrera al ‘sprint’, se fue a ver a su padre correr, en la curva 1 de Portimao. Acabada la prueba, que ganó con enorme autoridad un determinante Àlex Márquez, el ‘Pistolas’, Oliveira y Alice coincidieron en la sala de prensa. Alice miró a su padre y le preguntó si había corrido. “Sí, claro, que he corrido, Alice, por supuesto”. “Pues yo no te he visto”, replicó la pequeña, que lució, durante todo el fin de semana, una camiseta en la que se podía leer "la niña que creyó a Miguel Oliveira".

“¿Y quién ha ganado?”, comentó la niña. “Ha ganado este señor que tengo a mi lado, que se llama Àlex”, añadió Miguel, señalando al pequeño de los Márquez, que, de inmediato, comentó mirando a la pequeña: “Alice, no te enfadarás conmigo por haber ganado a papá, ¿verdad?” Y Alice salió disparada, no sin antes añadir que a ella el que le parecía que corría más “era la moto negra”, que no era otra que la poderosa Aprilia del italiano Marco Bezzecchi, que, ese sábado, debió de conformarse con la tercera plaza de Àlex y un portentoso Pedro Acosta (KTM), pero que, al día siguiente, haría una auténtica exhibición para ganar el GP largo.

Miguel Oliveira y Andreia Pimenta, cuando anunciaron su boda. / INSTAGRAM DE MIGUEL OLIVEIRA

La historia del matrimonio Oliveira Pimenta es de las más sorprendentes y maravillosas que existen, sorprendente, hermosísima. Los padres del piloto portugués se separaron y Paulo, su padre, volvió a enamorarse y casarse con una mujer que tenía ya dos hijos, uno de ellos era Andreia, que se convirtió en la hermanastra de Miguel y, finalmente, en su esposa.

Miguel y Andreia estuvieron conviviendo durante un montón de años en el mismo hogar y, concretamente, durante 11 años mantuvieron en secreto su noviazgo hasta que, en 2019, se lo contaron a sus padres. En 2019, Miguel explicó en sus redes, seguidas por millones de aficionados a las motos, que se había declarado a Andreia: “Hoy me he arrodillado ante ella, a la antigua usanza, y le he pedido que se case conmigo y Andreia ha dicho sí”.

“Me alegro”, añadió aquel día Paulo Oliveira, “que Miguel se case con la mujer que ama, con la mujer de su vida”, señaló el padre del campeonísimo portugués, que esta semana, en Cheste (Valencia), cerrará su brillante etapa en el Mundial de motociclismo.