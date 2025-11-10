Flick reconoce que llega al parón de selecciones "muy feliz" tras la victoria de Vigo

El primer parón forzoso de selecciones se produjo después del empate de Vallecas (1-1) que dejó un regusto amargo en la tercera jornada. La segunda interrupción estaba fijada para después de la visita a Sevilla, saldada con una goleada en el Pizjuán (4-1), que vino a continuación de la derrota en casa con el París Saint Germain (1-2). Los culés tuvieron que rumiar ese nuevo disgusto durante 15 días. Hansi Flick acoge el tercer paréntesis "muy feliz". "Me voy al parón muy satisfecho", aseguró.

Lo disfrutará con el triunfo de Balaídos (2-4) que, además, vino acompañado con el empate del Madrid en Vallecas y permitió al Barça reducir la distancia respecto al liderato. El técnico, además, contempla que al regreso habrá recuperado a Joan Garcia, Raphinha y Pedri. Marc Casadó será dudoso, al renunciar a jugar instantes antes del partido, después del calentamiento. Frenkie de Jong, en cambio, causará baja por las dos amarillas que le comportarán un partido de sanción.

Eric Garcia, eufórico, celebra el cuarto gol del Barça. / Valentí Enrich / SPO

La confianza de Lewandowski

La alegría de Flick vino dada por el resultado, en primer lugar, consecuente a la reacción del equipo tras pasar por el descanso y escucharle. Cinco goles hubo en la primera fase (2-3) con 4 remates del Celta y 14 del Barça, y uno en el segundo periodo, con un tiro de los vigueses y siete de los azulgranas, y el cuarto gol de la tranquilidad, obra de Lewandowski, a quien vio "muy positivo" después de la lesión y al que verá "con más confianza" después de su triplete.

Lewandowski y De Jong celebran el 0-1, mientras Fermín se acerca. / Valentí Enrich / SPO

"En la primera mitad cometimos más errores que en la segunda y ellos lo aprovecharon para marcar; luego defendimos mucho mejor y controlamos el partido con el balón", analizó Flick, que tuvo la tentación de contestar "a exjugadores y exentrenadores" que habían volcado un alud de críticas sobre el Barça tras el partido de Brujas. El técnico ya ha enviado el partido de la Champions "a un pasado que no cuenta" aunque seguía dando por bueno el punto. El presente dice que "está muy bien poder presionar al Madrid en la clasificación antes del parón".