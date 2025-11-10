Las entradas para el partido Catalunya-Palestina saldrán a la venta este lunes

El partido que enfrentará a la selección catalana y la palestina en el Estadi Olímpic Lluís Companys el próximo martes 18 de noviembre a las 18:30h ya ha puesto los motores en marcha. Este mismo lunes se pondrán las entradas a la venta a partir de las 17h, según han anunciado los principales impulsores del encuentro durante la presentación del evento que ha tenido lugar este lunes en la Sala de Honor de INEFC de Barcelona.

Las entradas estarán disponibles este mismo lunes desde las 17h en la web de la Federación Catalana de Fútbol (FCF) y sus precios oscilarán entre los 5 y los 15 euros con una recaudación íntegramente solidaria destinada a varias acciones humanitarias de ayuda al pueblo palestino.

"Esta es una cita deportiva que va más allá del terreno de juego, pues combina deporte, solidaridad y valores con la voluntad de enviar al mundo un mensaje claro", han afirmado desde la organización. El conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez, ha hecho un llamamiento a llenar el estadio y ha afirmado que el Departament quiere "liderar la sensación de que el deporte es un transmisor de valores, de los mejores, que nos permite denunciar y visibilizar la situación de Gaza".

Lugar "simbólico"

En ese sentido, el regidor d'Esports del Ayuntamiento de Barcelona ha celebrado el hecho de que el partido se juegue en el Estadi Olímpic por ser un escenario "especial y simbólico". "El Estadi Olímpic se construyó para un evento especial y simbólico como fue la Olimpiada popular del 36, por lo que tiene todo el sentido que un partido que va más allá de la actividad y que pretende abrir los ojos a la barbarie vivida en Palestina se juegue aquí", ha asegurado.

Para este partido, Catalunya jugará con la primera equipación oficial de la selección, la cuatribarrada y lo jugará con una pelota especial que celebra el 125 aniversario de la entidad, y que ya se usó en primavera en los partidos de celebración de aniversario. "Esperamos poder desplegar un equipo de primera división con la colaboración del FC Barcelona, el RCD Espanyol y el Girona", ha asegurado el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras.

Lista de convocados

El próximo jueves 13 de noviembre a las 12:30 en la sala de actos de la FCF se presentará la lista de los jugadores convocados por el seleccionador catalán Gerard López, pero Soteras ha afirmado que casi con total seguridad "veremos durante la primera parte un once formado por jugadores de Primera. No será fácil por las lesiones y compromisos, y veremos cómo avanza en la segunda mitad, pero ya estamos trabajando en ello".

Desde la asociación Act x Palestine, representada por Lucas Gervasoni, han anunciado que los fondos recaudados con la iniciativa se destinarán íntegramente a varias iniciativas solidarias con fines humanitarios así como a la reconstrucción de infraestructuras deportivas destruidas durante los dos años de genocidio.

"Es una oportunidad importante para honrar y recordar los deportistas que han muerto en Gaza, más de 600 en los últimos dos años de genocidio. Sabemos también que este partido se podrá ver en la televisión palestina y que en Gaza habrá niños y niñas que podrán verlo desde sus casas", ha explicado Gervasoni.