Las claves de la venta del Atlético: ¿Qué es Apollo Sports Capital y quién es Al Tylis?

El Atlético de Madrid ha anunciado el acuerdo para que el fondo estadounidense Apollo Sports Capital se convierta en el accionista mayoritario del club. La operación incluye la continuidad de Miguel Ángel Gil Marín como consejero delegado y de Enrique Cerezo como presidente. Los dos dirigentes tenían hasta ahora el control mayoritario de la SAD.

¿Qué es Apollo Sports Capital?

Apollo Global Management es un fondo de inversión estadounidense fundado en 1990 por Leon Black. Se trata de una firma que gestiona fondos para empresas multinacionales y tiene su sede en Nueva York, además de haberse expandido con oficinas en Purchase, Los Ángeles, Houston, Londres, Frankfurt, Luxemburgo, Singapur, Hong Kong y Madrid. Apollo gestiona fondos de capital privado, fondos de crédito y de bienes raíces y otros vehículos de inversión. Su cartera de fondos es una de las más grandes del mundo en gestión alternativa de empresas. Apollo Global Management es una de las gestoras de activos alternativos más grandes del mundo, con aproximadamente 908 mil millones de dólares en activos bajo gestión a septiembre de 2025.

Precisamente en septiembre de este año Apollo anunció el lanzamiento de Apollo Sports Capital (ASC), una nueva unidad de inversión en el ecosistema global de deportes y eventos en vivo. ASC ha aprovechado la presencia ya consolidada de Apollo en el mundo del deporte, puesto que los fondos gestionados por Apollo han invertido más de 17 mil millones de dólares en el sector, incluyendo inversiones en empresas deportivas y de entretenimiento, derechos de medios y el financiamiento de estadios y ligas. La compañía invertirá principalmente en oportunidades de crédito e híbridas dentro del panorama deportivo, abarcando franquicias, universidades, recintos, medios de comunicación, eventos y más.

La división está dirigida por Al Tylis como CEO, con Rob Givone y Lee Solomon como co-gestores de cartera, y Sam Porter como director de Estrategia. Dentro de las inversiones más destacadas de ASC aparece su participación en el Mutua Madrid Open y en el Miami Open.

¿Quién es Albert Tylis, CEO de ASC?

Al mando de Apollo Sports Capital se encuentra Albert Tylis, inversor y ejecutivo con notable experiencia en el ámbito deportivo, que ha sido nombrado Director Ejecutivo de ASC. El CEO y cofundador de ASC es conocido por haber estado involucrado en la adquisición de una parte de la propiedad de clubes de fútbol como el DC United de la Major League Soccer, el Club Necaxa de la Liga MX, y en el Reino Unido el Swansea City o el Nottingham Forest, al que realizó diversos préstamos. Y también por haberse involucrado en la compra del equipo colombiano 'La Equidad' y ser accionista en otros clubes como el Brooklyn Pickleball Team, los New Zealand Breakers de baloncesto o la academia de videojuegos G2 Esports.

Tylis tenía su propio grupo de inversión, el Tylis-Porter Group, empresa inversora que liderada junto a Sam Porter y tiene entre sus socios al exfutbolista Mesut Özil, los actores Ryan Reynolds y Eva Longoria, la modelo Kate Upton y su marido el jugador de béisbol Justin Verlander.