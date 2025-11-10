El Barça espera convencer a Xavi Pascual para que asuma el equipo de básquet

Sin ser la única opción, es la ideal. Xavi Pascual es el candidato número uno a asumir el equipo de baloncesto después de la destitución de Joan Peñarroya este pasado domingo, y el Barça espera convencerle aunque no se dan las condiciones que desearía el técnico, comenzada la temporada, con una plantilla diseñada por un colega, y con carencias. Independientemente del próximo o lejano desenlace de las conversaciones, el Barça visitara al Bayern de Múnich el miércoles en la Euroliga (20.30 h.) bajo las órdenes de Óscar Orellana, el ayudante de Peñarroya.

Joan Peñarroya, durante el partido de Liga Endesa disputado este domingo en el pabellón Fontajau de Girona. / David Borrat / EFE

El domingo se llegó a un punto de no retorno en la selección. La culminación a la tercera derrota consecutiva en ocho días frente al Bàsquet Girona (96-78), "inadmisible" en palabras del propio Peñarroya, con unos parámetros muy similares a las dos anteriores, en un patrón que se viene repitiendo y ante el que el equipo ni el entrenador encuentran un antídoto.

El equipo cayó el domingo pasado en el Palau ante un UCAM Murcia que le endosó 56 puntos al descanso, con desventajas que rozaron los 20 puntos y que se maquillaron al final (78-81). El viernes, el Madrid de Sergio Scariolo se lo pasó bomba en el Palau, con 58 puntos en el ecuador del duelo y ventajas que ascendieron a los 18 puntos antes del recorte final (92-101). El Barça que debía reaccionar en Fontajau, ante el penúltimo de la Liga, perdía de 23 puntos al cierre del tercer cuarto (77-54), alejando al limbo de la utopía una remontada heroica.

Peñarroya y su ayudante Orellana, en un tiempo muerto durante el partido ante el Unicaja. / Álvaro Cabrera / EFE

Cuatro derrotas en casa

Peñarroya no pudo sobreponerse a la última herida que deja el balance de la campaña en 7 victorias y 8 derrotas, cuatro de ellas en siete partidos disputados en el Palau. En su contra, además, pesaban los gritos del Palau del viernes reclamando la dimisión de Josep Cubells, el presidente de la sección, y el mal rato que pasó Joan Laporta, el presidente, a su lado, que no ve otra opción que el cambio de entrenador.

Una solución que parece más fácil de tomar conociendo que un técnico de renombre como Xavi Pascual está libre. Y vive en Gavà. Y es culé. Y está agradecido al trato que recibió por Laporta cuando le nombró entrenador en 2008. Y conoce la casa, aunque se marchara en 2016, despedido por Josep Maria Bartomeu. Y evoca el último gran éxito con la conquista de la Euroliga de 2010.

Xavi Pascual da órdenes desde el banquillo en un partido de la Euroliga. / ODD ANDERSEN / AFP

El plan de 2026

Pascual era el eje del plan para la próxima campaña, cuando la sección va a cumplir el centenario de su creación, y estaba previsto su relanzamiento con nuevas inversiones que terminarían una época de recortes. Las exigencias de laLiga con el fair play salarial han obligado a reducir todos los presupuestos deportivos.

El baloncesto ha perdido más de 10 millones en los últimos tres años y varias figuras carismáticas, como Sarunas Jasikevicius, Cory Higgins y Nicola Mirotic, campeones del último título que se celebró: la Liga de 2023. Roger Grimau (2023-24) y Joan Peñarroya (2024-25) han tenido que gestionar la pobreza y la precariedad.

Sarunas Jasikevicius, Nikola Mirotic y Cory Higgins en un partido frente al CSKA Moscú. / AFP7 vía Europa Press

Recorte de presupuesto

La sección tiene un presupuesto de 28,5 millones, frente a los 49 del Real Madrid, de los 14,5 son de salario limpio de la plantilla. El Dubai, creado esta temporada, tiene 16. El Barça es el octavo o noveno de la Euroliga en poderío económico -más o menos acorde con su clasificación actual- pero es el segundo de la Liga ACB detrás del Madrid. Es el undécimo, con dos victorias y cuatro derrotas, igual que el decimosexto, el Morabank Andorra. Los dos últimos son el Burgos y el Covirán Granada (1-6).

El gran obstáculo con Pascual es el económico. En absoluto insuperable si se establecen pautas de trabajo y promesas de inversión para potenciar el equipo. El dinero destinado al finiquito de Peñarroya y el sueldo de Pascual impide que pueda destinarse una partida para algún fichaje que mejore al grupo, a no ser que Laporta busque fórmulas para esquivar los límites de LaLiga de Javier Tebas.

Tornike Shengelia, en el duelo frente al Madrid del pasado viernes. / AFP7 vía Europa Press

Fichajes discutibles

La discutida confección de la plantilla ha respondido a la obligada austeridad económica. Will Clyburn y Tornike Shengelia, dos jugadores contrastados, rompen la tónica de la filosofía de los últimos fichajes, fundamentalmente elegidos por su precio.

Miles Norris (25 años), no juega en la ACB por ocupar plaza de extracomunitario, pero en la Euroliga es residual. Juani Marcos (25) estaba en Girona y el Barça lo recuperó -estuvo en el filial entre 2019 y 2021- con Laprovittola y Núñez, lesionados, a quienes se buscó relevo el año pasado con patéticos resultados: el intento por Thomas Heurtel fue un sainete que manchó la reputación del club y Raulzinho Neto se lesionó las dos veces que jugó.

Willy Hernangómez lucha por un rebote en el partido frente al Girona del pasado domingo. / David Borrat / EFE

Youssoupha Fall (30) fue despedido al final de la pasada campaña y vuelto a fichar semanas después porque no había nadie en el mercado por ese precio. Willy Hernangómez es la ficha más alta y no ha dado el rendimiento esperado.

De todo ello negociará Pascual, de 53 años, que en su periodo como jefe en el Palau (2008-2016), después de haber sido ayudante de Dusko Ivanovic los tres años anteriores, conquistó cuatro Ligas ACB, tres Copas del Rey y cuatro Supercopas además de la Euroliga de 2010. Tras abandonar el Barça, estuvo en el Panathinaikos (16-18, tres títulos), y el Zenit de San Petersburgo (2020-25, cuatro trofeos).