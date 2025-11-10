ATP Finals
Alcaraz se enfrentará este martes a Fritz por un hueco en las semifinales de Turín
El estadounidense, finalista de la pasada edición, venció este lunes al italiano Lorenzo Musetti por 6-3 y 6-4.
El español Carlos Alcaraz se medirá este martes, en la segunda jornada de las Finales ATP de Turín, al estadounidense Taylor Fritz, que este lunes venció al italiano Lorenzo Musetti por 6-3 y 6-4. El duelo comenzará no antes de las 14.00 horas.
Alcaraz jugará contra el finalista de la pasada edición, un Fritz que perdió ante el italiano Jannik Sinner. Será un duelo de ganadores en el grupo Jimmy Connors, pues el murciano ganó en su estreno al australiano Álex de Miñaur, con las semifinales como premio.
Es la primera vez en tres participaciones que el de El Palmar gana su primer partido de la fase de grupos. En su debut oficial en la Copa de Maestros cayó ante el alemán Alexander Zverev, aunque consiguió llegar a las semifinales, donde cedió ante el serbio Novak Djokovic, jugador que más veces ha ganado este trofeo (7) pero que no disputó la edición 2024 y se bajó a última hora de la presente por una lesión de hombro.
5-1 en el cara a cara
Un año más tarde, en 2024, el murciano no pudo con el noruego Casper Ruud, segundo reserva en la presente edición. Afectado de un malestar general, obligado a jugar después con una tira nasal rosa para poder respirar bien, no pudo si quiera estar en semifinales.
En el cara a cara con Fritz, número 6 del mundo, Alcaraz domina con claridad. En 5 duelos, solo perdió uno de ellos.
