Albiol rinde homenaje a Manolo González en Badalona

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha entregado este lunes a Manolo González una réplica de la Tabula Hospitalis por su trayectoria profesional y vinculación con la ciudad. "No es un hecho menor empezar desde la base, asumiendo responsabilidades modestas en la ciudad de Badalona, y llegar al máximo al que puede aspirar un profesional, por eso Manolo González merece este reconocimiento por parte de la ciudad y del Ayuntamiento", ha manifestado el dirigente del PP.

El Ayuntamiento de Badalona ha ofrecido una recepción institucional al entrenador del equipo perico, que estuvo vinculado con la ciudad durante tres etapas en el CF Badalona. El acto de reconocimiento ha tenido lugar en el Salón de Plenos y ha contado con la presencia de una representación de los diferentes grupos municipales del Ayuntamiento de Badalona y de familiares y seguidores del RCD Espanyol.

Extrabajador de la TUSGSAL

Antes de la recepción, Albiol se reunió durante unos minutos con Manolo González, acompañado por la 3ª teniente de alcaldía, Rosa del Amo. El alcalde, seguidor y socio del Espanyol, felicitó al entrenador blanquiazul por su labor al frente del club y deseó que mantenga la trayectoria que el equipo está siguiendo desde que accedió al cargo.

"Mi experiencia en el Badalona, junto con las que tuve en otros equipos modestos, es la que me ha dado todos los conocimientos que me han permitido llegar a la élite, convertirme en el técnico que soy hoy en día y tener el honor de entrenar al Espanyol" Manolo González — Técnico del Espanyol

"Manolo es una persona que ha mantenido una gran relación con la ciudad de Badalona a lo largo del tiempo, en diferentes facetas: desde el punto de vista deportivo, como entrenador de fútbol, pero también como trabajador de la empresa TUSGSAL", ha apuntado Albiol, que ha elogido los logros deportivos y el carácter del preparador gallego.

Salida al balcón

Por su parte, Manolo ha agradecido el reconocimiento del Ayuntamiento de Badalona y ha destacado la importancia que ha tenido en su trayectoria vital y profesional su paso por la ciudad. "Mi experiencia en el Club de Fútbol Badalona, junto con las que tuve en otros equipos modestos, es la que me ha dado todos los conocimientos que me han permitido llegar a la élite, convertirme en el técnico que soy hoy en día y tener el honor de entrenar a un club histórico como el RCD Espanyol", ha remarcado González.

Al finalizar el acto de recepción institucional, el técnico perico ha salido al balcón de la sede del consistorio, donde ha saludado a los seguidores blanquiazules presentes en la plaza de la Vila.