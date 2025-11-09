Visita trampa del Real Madrid de Xabi a Vallecas

El Real Madrid aterriza en Vallecas en un partido trampa. Después de la derrota en Anfield la figura de Xabi Alonso ha perdido credibilidad en la grada y en los despachos. Los blancos son líderes destacados en Liga, pero sus últimas visitas al fortín vallecano invitan a la cautela. Hay que remontarse hasta 2022 para encontrar una victoria blanca en el barrio de Vallecas. Fue en febrero y se decidió con un solitario gol de Benzema. Después los blancos no han sido capaces de sacar ningún triunfo en los tres partidos posteriores en los que perdieron 3-2 (2023), y empataron 1-1 (2024) y 2-2 (2025). No extraña, por tanto, que Xabi advierta que se trata de "una visita exigente. El Rayo está en buen momento y el año pasado se empató allí... Estamos preparados para un partido muy intenso".

Un Real Madrid sin presión alta

El Real Madrid ha perdido ante el Barça en el 'clásico' y en Anfield la presión alta que identificaba al equipo tras la llegada de Xabi. Y Courtois ha visto cómo se multiplicaba el trabajo para el belga en esos dos partidos. Parece previsible que el tolosarra coloque a los suyos de nuevo en campo rival, pero eso es especialmente peligroso cuando te mides a un equipo con la verticalidad de Isi, Álvaro García o De Frutos.

Xabi sabe que tiene el foco encima porque Florentino Pérez ha confirmado las sospechas que tenía en el técnico vasco. El problema en la gestión del vestuario, con roces con Valverde y Endrick, además del pulso que le ha echado Vinícius, es el primero de los reproches que el presidente carga contra el vasco. Además, cuestiona los métodos de preparación física, que no han hecho mejorar al equipo.

Camavinga o un delantero

Sin Tchouameni, Valverde puede pasar al medio para acompañar a Bellingham y Arda Güler, otro jugador que ha quedado retratado en Liverpool. El turco, de talento incuestionable, no parece tener carácter suficiente para gobernar partidos grandes en Europa y España. Se da por hecho que la defensa blanca la conformarán Carreras, Huijsen, Militao y un Alexander-Arnold que está teniendo un papel residual. En el medio estarán Bellingham, Valverde y Arda. Y la única duda es si apostará por un Camavinga que naufragó en Anfield o por un tercer atacante junto a Vinícius y Mbappé. Podría entrar Rodrygo en a derecha, o Brahim. Ya que Mastantuono está lesionado.

El Rayo, por su parte, llega de una victoria in extremis ante el Lech Poznan en Europa. Un partido que dejó una fea imagen con Íñigo Pérez encarándose con Balliu tras su sustitución. Pero no parece que el ego del lateral rumano sea comparable al de Vinícius. El técnico tirará de su once más habitual en Liga con Batalla; Pep Chavarria, Nobel Mendy, Lejeune, Ratiu; Pathé Ciss, Unai López; Pedro Díaz o Isi; Álvaro García, Jorge de Frutos; Alemao. Siendo la única duda si apuesta por Pedro Díaz o Isi.