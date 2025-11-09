Suspendido el Ceuta-Almería en el descanso por la muerte de un aficionado en la grada

El partido de la Liga Hypermotion que enfrentaba este domingo al Ceuta y al Almería tuvo que ser suspendido en el descanso por la trágica muerte de un espectador en la grada. Tras atenderle en la misma grada durante más de 10 minutos, los Servicios de Emergencias no pudieron salvarle la vida y el encuentro quedó suspendido.

En el momento de la suspensión, el marcador del Alfonso Murube reflejaba el empate 1-1 entre ambos equipos. En el minuto 17, el encuentro se interrumpió durante diez minutos porque un espectador tuvo que ser atendido en la grada. El hombre, que pudo ser reanimado en un primer momento terminó falleciendo poco después mientras era trasladado al hospital más cercano.

Un triste hecho del que se informó más tarde al resto de espectadores para suspender el partido en señal de homenaje y respeto a la víctima. El encuentro, que deberá concluirse más adelante, todavía no tiene una fecha para reanudarse. La fecha para que se dispute esa segunda mitad restante se comunicará a la afición cuando se estipule.

Por el momento, ambos clubes han mandado sus condolencias a los familiares del fallecido, aficionado del Ceuta.