CELTA-BARÇA, 21 H.
El once del Barça en Vigo: Eric jugará de lateral y Lewandowski es titular
Regresaron lesionados de Brujas Jules Kundé y Eric Garcia. Más aparatoso el percance del segundo, por el que tuvo que ser sustituido, con una fractura de la nariz, el defensa de Martorell ha recuperado antes las mínimas condiciones físicas para poder jugar frente al Celta. El francés, que se resintió del golpe en el último entrenamiento, se queda en el banquillo.
El Barça tiene la oportunidad en Balaídos de recortar distancias respecto al Madrid. El equipo de Xabi Alonso ha pinchado en Vallecas, donde solo ha podido empatar (0-0). Un triunfo situaría a los azulgranas a tres puntos del liderato. El Celta, sin embargo, ha ligado cinco victorias seguidas.
El hueco que deja Koundé en la alineación frente al Celta lo ocupará Pau Cubarsí después de dos partidos (Elche y Brujas) de suplente. Pero jugará de central izquierdo, y Eric pasará al lateral derecho, una posición que ocupará por cuarta vez. Araujo y Balde se mantienen en el once inicial.
También se mantienen los tres centrocampistas (De Jong, Casadó y Fermín). En el ataque, sin embargo, se registra la entrada de Robert Lewandowski por Ferran Torres. Es la primera titularidad del delantero polaco en el tercer partido desde su reaparición. Hansi Flick desea imponer algo más de intimidación aunque, presumiblemente, el equipo pierda capacidad de presión.
El once inicial del Barça es el siguiente: Szczesny; Eric, Araujo, Cubarsí, Balde; De Jong, Casadó, Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski y Rashford.
