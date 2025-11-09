Un Messi estelar y un caño de época hacen soñar a Miami en la MLS

Leo Messi no tiene fin. A sus 38 años, y en una temporada que concluirá con la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el delantero argentino continúa con su puesta a punto. Pero antes de defender con la Albiceleste el título mundial conquistado en Qatar, Messi, al que le van los retos, tiene entre ceja y ceja conceder a Inter Miami el título de la Major League Soccer (MLS). Sus exhibiciones continúan sucediéndose.

La pasada madrugada, Messi arrastró a su equipo a la semifinal de la Conferencia Este tras su victoria ante el Nashville SC (4-0), superando así la primera ronda por un global de 2-1. Es la primera vez que Miami pasa de ronda en su historia tras el fiasco de la temporada pasada. Messi, además, marcó dos de los tantos en un triunfo completado con otros dos goles del también argentino Tadeo Allende. El Inter se medirá ahora al FC Cincinnati, en una eliminatoria a partido único que disputará como visitante.

Estando Messi de por medio, los 'highlights', que es lo que más gusta al público estadounidense, se sucedieron junto a las estadísticas. Porque Messi sumó la asistencia 400 de su carrera deportiva (son 269 con el Barça, 60 con Argentina, 37 con el Inter Miami y 34 con el PSG).

También quedará para el recuerdo el caño que le tiró al noruego Edvard Sandvik Tagseth, en una acción, qué más da, que ya había sido invalidada por falta.

Alianza con Jordi Alba

Y luego, claro, los goles. El primero de ellos, desde la frontal, recordó a sus mejores tiempos como azulgrana. En cuanto al segundo, también con aroma barcelonista, fue su todavía aliado Jordi Alba quien le habilitó para ofrecerle el tanto.

Ya son 42 goles en 46 partidos los que lleva Messi con Inter Miami, una estación que, ni mucho menos, fue para hacer más llevadera su retirada. Sino para proclamar que su grandeza no tiene edad.