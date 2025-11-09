NOCHE HISTÓRICA
Las leyendas del Barça ganan al Madrid en El Salvador (2-0)
El ídolo salvadoreño 'Mágico' González vuelve a vestirse de azulgrana en un duelo que decanta Javier Saviola
Fue una noche mágica y muy emocionante. Volvió El Salvador, su país, a ver a ‘Mágico’ González jugando a fútbol. Regresó ante miles de apasionados aficionados que siguieron un emotivo clásico en su tierra, organizado por NSN y Stoneweg Places & Experiences. Un clásico que reunió a las leyendas del Barça y del Madrid en un proyecto que impulsa la conexión de las estrellas con su afición. Un clásico que permitió disfrutar de nuevo de la magia del ídolo salvadoreño en un partido que terminó con triunfo azulgrana (2-0) gracias a los dos goles de Javier Saviola.
Hubo emoción desde antes incluso de que comenzara el clásico entre las leyendas del Barça y del Real Madrid. Se guardó un emotivo y respetuoso minuto de silencio previo como homenaje al exfutbolista salvadoreño Jaime Chelona Rodríguez, exmundialista que falleció en septiembre pasado. Luego comenzó un clásico nunca visto en El Salvador, transformado en un espectáculo inicial por parte del ‘Mágico’.
El viejo ídolo salvadoreño, que jugó con el Barça de Diego Maradona en 1984 en una gira por Estados Unidos, dejó acciones que provocaron el entusiasmo de más de 19.000 espectadores, que asistieron al estadio que lleva precisamente que nombre. Y luego despidieron a su estrella cuando abandonaba el campo en el minuto 8, felices por lo que habían visto, sin olvidar un regate de Mágico a Pepe que llenó de felicidad a sus miles de compatriotas.
Desde el principio dominaron las leyendas del Barcelona, simbolizado su dominio en la primera parte con el 1-0 (m. 18) firmado por Saviola, con un disparo seco y preciso que batió a Iker Casillas, que desató la alegría de los seguidores azulgranas en las gradas.
El clásico generó la conexión intergeneracional; convivían niños, niñas, jóvenes y adultos disfrutando de cada jugada donde se combinaba la nostalgia con el placer de ver a jugadores legendarios. En el descanso también hubo un espectáculo de pirotecnia y la actuación de un DJ que entusiasmó al público patrocinado por el Banco Cuscatlan.
En la segunda mitad, volvió a aparecer Saviola para sentenciar el clásico con el 2-0 (m. 72) con otro ajustado disparo. Puyol y Casillas fueron los más aplaudidos de un clásico nunca visto antes en El Salvador.
El próximo 22 de noviembre se vivirá otro. Y será en Tokio, organizado igualmente por NSN y Stoneweg Places & Experiences, con la presencia de Iniesta, Puyol, Rivaldo, Saviola y Davids vistiendo, de nuevo, de azulgranas ante el conjunto blanco, que tendrá la gran novedad del retorno de Raúl, compartiendo equipo junto a Guti, Figo, Pepe y Morientes.
