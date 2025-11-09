Flickl exige respuestas a la plantilla del Barça en Balaídos

El partido de Brujas es, o debería ser, un punto de inflexión. Eso espera Hansi Flick con su intervención en las últimas horas. Un hasta aquí. El empate, insuficiente para las aspiraciones del Barça, fue mejor que la deficiente imagen dada por el equipo, descompuesto. El retrato de un desorden táctico monumental.

Se explicó la derrota frente al Paris Saint Germain (1-2) por la superioridad, reconocida unánimemente, del vigente campeón de Europa. La de Sevilla (4-1), inmediata, cerró un periodo de cinco partidos en 15 días. En el Bernabéu compareció un Barça disminuido frente al once estelar del Madrid (2-1). De Brujas no se pudo rescatar otra justificación que el desbarajuste del once azulgrana.

Araujo defiende a Lewandowski con el portero Kochen pendiente de la acción. / Valentí Enrich / SPO

Responsabilidad compartida

Flick es el máximo responsable del éxito de la pasada campaña al dotar al Barça de una personalidad única, reconocida y elogiada, con una estrategia de juego tan arriesgada como aplaudida. Lo es también ahora el técnico por no saber corregir los desajustes que exhibe esta campaña sin que haya mediado ninguna revolución en la composición de la plantilla. El adiós de Iñigo Martínez y punto.

El entrenador, sin embargo, apeló a la incidencia de los jugadores en el desaguisado de Brujas, mayor que el de otros partidos. Por primera vez señaló a la plantilla y exigió a los jugadores una respuesta en el campo. En Balaídos, donde el Barça sólo ha ganado dos veces en diez años. En el último partido antes del parón. "En Brujas no se vio el espíritu de lucha que necesitamos y espero que mañana [hoy] lo veamos", dijo.

Eric Garcia se coloca la máscara al comenzar el entrenamiento. / Valentí Enrich / SPO

La teoría y la práctica

La teoría la conocen, aseguró el profesor; la práctica han de aprobarla. "Estoy totalmente convencido de que saben lo que hay que hacer", expuso Flick tras la larga jornada de análisis que hizo la plantilla del partido de Bélgica. El vídeo fue ilustrativo de todo, la prueba fehaciente en la que se apoyó el entrenador para enseñar las carencias que detectó, tanto las técnicas como las actitudinales.

Flick se hace cargo de corregir las deficiencias como las distancias entre los jugadores. "Nuestra última línea está demasiado atrás, y eso genera mucho espacio, que no es fácil de cubrir, y sucede lo mismo con los delanteros, que están demasiado lejos de lo que queremos", dijo. Pero en su propósito de enmienda implicó a los futbolistas: "Está muy bien hablar, ahora hay que verlo en el campo".

Joan Garcia, en el entrenamiento del sábado. / Valentí Enrich / SPO

Lo que se ha visto ya es la mejoría de Lamine Yamal. "Ha cambiado su disciplina, es mucho mejor ahora. Está entrenando muy bien, también en el gimnasio, y sigue los tratamientos cada día", reseñó, dando a entender que durante un tiempo no ha sido así. Aunque no está totalmente curado. Flick garantizó que le seguirán cuidando y espera que también lo hagan en el seno de la selección.

Entrenamiento de los jugadores del Barça en el Spotify Camp Nou en el primer test con asistencia de público en el estadio. / JORDI COTRINA / EPC

La ayuda del estadio

Lamine Yamal jugará en Vigo. También Eric, con una máscara. Jules Koundé no pudo acabar el entrenamiento por un golpe recibido. Flick echa de menos a Pedri, Gavi y Raphinha por el espíritu que exhiben sobre el césped. Tras el parón recuperará a Pedri y Raphinha, salvo contratiempos, y a Joan Garcia, que debería paliar el ritmo de goles encajados por Wojciech Szczesny: 15 en 8 partidos.

Después del parón, se espera, asimismo, regresar al Camp Nou. "La primera impresión fue increíble", confesó Flick. "El estadio nos ayudará mucho cuando volvamos, se notó la proximidad con la afición. Es muy importante para el futuro del club", valoró.