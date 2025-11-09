FGC impulsa la iniciativa Pirineu365 para agrupar las 6 estaciones de esquí y montaña

La sostenibilidad y la digitalización fueron los dos grandes factores que marcaron las novedades que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) presentó para esta temporada de esquí, que auguran “llegará con mucha nieve y de mucha calidad”. La compañía catalana presentó la pasada semana las novedades de la temporada de invierno 2025/26, entre las que destaca el impulso de Pirineu365, una nueva web y aplicación que agrupa la información de las 6 estaciones de esquí y montaña de la empresa pública: La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé y Boí Taüll.

El objetivo de la iniciativa es desestacionalizar la actividad, diversificar la oferta y ofrecer una propuesta completa durante los 365 días del año, así como posicionar al Pirineo catalán como destino atractivo y con propuestas más allá de la temporada de nieve ya que actualmente, la actividad que desarrolla la compañía supone el 10% del valor añadido del Pirineo y el reto es alcanzar el 13% el próximo año. En ese sentido, y según reconocieron desde FGC, el cambio climático obliga a avanzar en este camino y FGC quiere tomar la iniciativa.

El presidente de FGC, Carles Ruiz, ha asegurado que este año van "a por todas" y presentó una serie de novedades entre la que destaca el nuevo forfait 'flexipass' con el que los usuarios pagarán en función del uso e irán recibiendo descuentos exclusivos hasta llegar al 17º acceso, a partir del cual podrán esquiar gratis. "La idea es evitar colas, y dar la libertad total al usuario de esquiar cada día en una de las seis estaciones de la compañía. Solo se les cobrará cuando pasen el torno y se irán aplicando descuentos conforme se vaya usando el pase", indicó el presidente. El soporte tendrá un coste de 15€ con el que quedará incluído el seguro de esquí en sus estaciones.

Plan estratégico

Además, Ruiz explicó que Pirineu365 impulsa un plan estratégico de los activos de montaña con el cual definir cómo transformar estas estaciones de esquí en estaciones de montaña para "incrementar la actividad en un 30%", pensando en los esquiadores y buscando públicos que no lo sean.

Por su parte, el secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal, puso en valor el compromiso del Govern en el Pirineo a través de las estaciones de montaña de FGC, que ha calificado de "dinamizadoras económicas y sociales de las comarcas de montaña", al tiempo que ha puntualizado que aportan alrededor del 11% del PIB de las zonas donde están ubicadas.

En cuanto a las mejoras realizadas en las instalaciones, FGC explicó que una de las inversiones destacadas de FGC de esta temporada está vinculada al proyecto de construir un telecabina en Vallter que libere de tráfico el acceso por carretera a la estación y que está a punto de salir a exposición pública. La idea es acelerar los trámites para disponer lo antes posible de una infraestructura que será clave en ese objetivo de desestacionalización y de que las áreas de esquí lo sean de montaña.

Niu de l'Àliga y Copa del Mundo

Otra apuesta desde hace años y que sigue avanzando es la del refugio Niu de l'Aliga de La Molina, convertido desde hace un tiempo en un área de restauración al que se accede en telecabina todo el año. Este lugar ha experimentado una remodelación este verano que incluye una incursión hostelera, todo en sintonía con el plan estratégico que FGC diseña y que pasa, según Ruiz, por buscar "nuevos mercados y nuevos públicos", uno de ellos el de turismo de congresos.

Entre las novedades más vinculadas a la tecnología y la sostenibilidad, destaca una plataforma flotante de placas solares sobre la balsa de Espot, capaz de aportar 350 kilovatios y abastecer a la estación de forma casi total en los días que no haya que activar los cañones de nieve.

El presidente de la Federación Catalana de Deportes de Invierno, David Sàmper, partícipe de la presentación, recordó que el año que viene será olímpico y que tendrá antesala en la Copa del Mundo de Esquí de Montaña que se disputará en Boí Taüll entre 31 de enero y el 1 de febrero.