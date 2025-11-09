Pepe Gutiérrez, periodista: “Barcelona, Pepe Gutiérrez, Buenas noches”

Durante muchos años, en los 70 en la Cadena SER y en los 80 y 90 en Antena 3, ésta fue la conocidísima entradilla que formulaba José María García desde sus micrófonos para conectar con Barcelona. Hoy visita MAS BARCELONA un Pepe Gutiérrez felizmente jubilado para revivir algunos momentos de aquella etapa.

Para empezar, físicamente está igual que siempre y mantiene su característico tono de voz que parece que estés escuchando una conexión en programa de radio. No fue un narrador al uso pero, sin embargo, sus relatos en las no pocas intervenciones desde la moto en ediciones de la Vuelta ciclista a España, Giro de Italia y Tour de Francia fueron apasionantes; no era el mejor locutor futbolístico, pero sus entrevistas post partido eran seguidas con mucho interés por el gran público, porque Pepe llegaba a todos los lugares y a todos los protagonistas: "García siempre fue el número 1 por excelencia y con un telefonazo te abría las puertas de todo.” Pepe no se considera artífice, sino que “era simplemente aquel que llevaba el micrófono, y cuando eso pasaba muchas veces, mi relación con los protagonistas era más fluida y repetida”.

¿Quién está en la fila preferente: la persona o el periodista? Pues Pepe siempre ha valorado la persona por delante después el periodista, “porque eres buena gente las cosas se acaban aprendiendo”; posiblemente por ello la redacción de Antena 3 en Barcelona unificó a un grupo de amigos como Quique García Corredera, Siro López, Cristian García, Rafael Vila Sanjuán, Bernat Bafaluy y después con Joan Vehils en la etapa de Antena 3 TV”.

“Todos mis secretos me los guardo para mí”

A alguien que ha estado en numerosas ocasiones en los domicilios particulares de Maradona, Schuster y otras figuras relevantes del deporte habrá tenido tentaciones de explicar algunas confidencias y (sin dejarme acabar la frase) comenta: “eso quedará siempre para mí y para nadie más”.

Por ejemplo, Josep Lluís Núñez era Presidente del Barça pero se sentía también entrenador: “recuerdo una vez que estuvo en el salón de su casa un domingo por la noche viendo el Estudio Estadio de TVE y mientras veíamos a Mágico González, con la camiseta del Cádiz, dijo: “a ese lo tenemos que fichar”. Y no pudo ser, pero jugó un amistoso con la camiseta del Barça.

Pepe Gutiérrez, periodista deportivo, con Sergi Mas / Patricio Ortiz / EPC

Pasen, tomen asiento y escuchen las reflexiones de este periodista a quienes todos poníamos atención cuando escuchábamos aquello de “Barcelona, Pepe Gutiérrez: buenas noches”.

Dónde ver y escuchar Mas Barcelona

El videopódcast 'Mas Barcelona' se puede ver y escuchar en las principales plataformas: Spotify, Youtube, ivoox, Apple Podcast, Amazon Podcast y Podimo.