Un Barça histórico marca 8 goles al Deportivo en la primera parte

Inês Pereira, portuguesa, es una de las mejores porteras de Europa. Cedida por el Everton al Deportivo, la temporada pasada fue escogida la mejor guardameta de la Liga F. Según admitió a la periodista Marta Griñán, del diario As, se está leyendo estos días un libro: "Cómo mandar a la mierda de forma educada". Sí, un manual para decir basta de manera, digamos, asertiva. Pereira recibió ocho goles por parte del Barça este domingo en el estadio Johan Cruyff, todos ellos encajados en la primera parte. Sin ella, quizá, el Deportivo hubiera encajado unos cuantos más. Y Pereira no mandó a la nadie a la porra. No bajó la cabeza. No debió ser sencillo.

Semejante castigo es asumido en el mundillo del fútbol femenino cuando te toca enfrentarte al Barça, por mucho que al equipo de Pere Romeu le diera por perder hace una semana frente a la Real Sociedad (1-0) en su única derrota liguera de este curso. La respuesta de las azulgranas, que este curso ya se había llevado por delante al Alhama (8-0), al Athletic (1-8), al Sevilla (0-5), al Bayern (7-1) o al Atlético (0-6), fue furiosa. E insportable para el Deportivo de Inês Pereira, quien quizá viviera uno de los primeros actos más duros de su carrera deportiva. Sin perder la compostura.

En esa tremenda primera parte mastodóntica del Barça marcaron Vicky López (que cumplía a sus 19 años 100 partidos con el Barça), Alexia Putellas, Mapi León, Laia Aleixandri (por dos veces, incluido un disparo precioso a la escuadra), Claudia Pina, Sydney Schertenleib y Graham Hansen. Ni siquiera había hecho falta que Aitana Bonmatí fuera titular para que las azulgranas volaran, jugando en pleno en los últimos 30 metros ante un Deportivo que apenas podía respirar.

Las estadísticas de ese primer tiempo fueron abrumadoras. Disparó en ese acto inicial 22 veces el Barça (cero el Deportivo), lanzó 14 córners (cero el Deportivo), no cometió ninguna falta (solo una el Deportivo), y completó 323 pases (frente a los 91 del Deportivo). ¿E Inês Pereira? Pues hizo ocho paradas. Ahí es nada.

Pudo tomarse el Barça el segundo tiempo con mucha más calma, degustando los regresos de Kika Nazareth y Ewa Pajor, y convenciéndose de que está preparado para los retos que le esperan, especialmente el clásico del próximo sábado en Montjuïc frente a un Real Madrid que, pese a su notable crecimiento, sigue lejos de este tipo de demostraciones.