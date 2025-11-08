Xabi Alonso: "No tengo ningún reproche a la actitud de los jugadores"

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, compareció en sala de prensa antes del partido que enfrentará este domingo (16:15) a los blancos en el Rayo Vallecano en el estadio de Vallecas. El vasco comenzó analizando la derrota en Anfield del pasado martes, de la que afirmó "hay que contextualizar, no hay que hacer valoraciones por un partido. Sabemos donde estamos y lo que va a venir, queremos acabar con buena sensación antes del parón, es lo que queremos".

El vestuario

El tolosarra quiso cerrar filas en torno a sus futbolistas, pese a las dudas que ha generado la derrota de la Champions en Anfield: "No tengo ningún reproche a la actitud de los jugadores. Queremos ser constantes, pero no todos los partidos son iguales. Estoy muy contento con el equipo porque vamos dando pasos. Eso es lo que me hace estar contento. Cada partido es el más importante, es nuestra mentalidad. En la Liga queremos mantener el ritmo y acabar bien antes del parón".

Xabi también habló de la posibilidad de que Rodrygo juegue en la derecha: "Es una posibilidad, lo ha hecho muchas veces. Pero también por el centro". También se refirió a la posibilidad de que Valverde siga jugando de lateral: "Por las circunstancias lo hizo de lateral, lo hizo bien, sabemos su actitud y la flexibilidad que nos da". Pero abrió la puerta a que sea Tren Alexander-Arnold quien ocupe la derecha: "Tren lleva un par de semanas entrenando y está bien".

Alonso terminó hablando del partido ante el Rayo: "Es una visita exigente, el Rayo está en buen momento, el año pasado se empató allí... Estamos preparados para un partido muy intenso". Y elogió al técnico rayista Íñigo Pérez: "Sí, lleva un par de semanas, está bien".