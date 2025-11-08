El Villareal despierta al Espanyol de su sueño con su segunda derrota consecutiva

El Espanyol buscaba resarcirse en su casa tras la derrota frente al Alavés (2-1) en Vitoria del pasado fin de semana, pero terminó sucumbiendo ante un rocoso Villareal (0-2) que pasará la noche en la segunda posición de la tabla por encima del FC Barcelona. Los jugadores de Manolo González querían olvidar el tropiezo y salieron enchufados frente a un Villareal que pretendía impedirlo a toda costa y que demostró por qué está siendo uno de los mejores conjuntos en LaLiga a pesar de su derrota en Champions en Chipre del pasado miércoles. De poco sirvió el empuje inicial de los pericos ante un submarino amarillo que se llevó el gato al agua con un zurdazo del exjugador blanquiazul Gerard Moreno al término de la primera parte y con el tanto de Alberto Moleiro, que no perdonó tras un paradón de Dmitrovic.

Pintaba bien la cosa en el fortín perico durante la primera mitad del encuentro. Dolan, Roberto y Expósito parecían tener hambre de gol y se sucedieron sus disparos a la portería de Luiz Jr. Sin embargo, el arquero groguet se resistía a encajar el balón y las paradas de Luiz durante la primera mitad mermaron el empuje de la delantera blanquiazul, que sufría la baja de su capitán, Javi Puado. No tuvieron tantas oportunidades los jugadores de Marcelino, pero supieron aprovecharlas mejor.

Las dos ocasiones con más peligro las firmó el exblanquiazul Gerard Moreno. La primera de ellas terminó estrellándose en las manos de Dmitrovic y la segunda, en cambio, acabó en el fondo de la portería. Se armó prácticamente sola la jugada para el delantero catalán, que recibió casi en los pies el taconazo de Santi Comesaña para mandarlo de un zurdazo a la portería desde fuera del área. A pesar de lo mucho que quería el gol, no lo celebró y mostró así su respeto a la afición que le aplaudió durante varias temporadas (2015-2018).

Un Villareal rocoso

La tónica inicial no fue distinta en la segunda mitad, pero en apenas 10 minutos se desinflaron los pericos. Fue al inicio de la segunda parte cuando Buchanan despegó desde su lado del campo y enfiló, imparable por la banda derecha, una carrera hasta la portería blanquiazul. Corrió con el alma y dejó atrás la defensa perica para centrar el balón a Alberto Moleiro, quien tras reventarlo una primera vez en las manos de Dmitrovic no perdonó a la segunda. El tanto hundió la moral de los jugadores de Manolo González. Apenas un minuto más tarde, Gerard Moreno estuvo a punto de dejar el partido visto para sentencia, pero perdonó al mandarla directamente fuera.

Desde entonces, el Villareal ya jugaba cómodo, sin necesidad de demostrar nada, y eran, en cambio, los jugadores de Manolo González quienes urgidos por la necesidad del gol, creaban jugadas apresuradas en una búsqueda frenética del gol que jamás llegó. A pesar de que no consiguieron el tercero, que los groguets tuvieron cerca en varias ocasiones, tendrán dulces sueños esta noche los jugadores del Villareal después de demostrar por qué son el segundo mejor equipo del campeonato y despertar a los blanquiazules de su ensoñación al enlazar ya dos derrotas seguidas.