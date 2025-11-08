Vídeo | El golazo imposible de Luis Díaz que evita la primera derrota del Bayern

El Bayern de Múnich vio frenada este sábado su racha de 16 victorias seguidas entre todas las competiciones al empatar este sábado en el partido ante del Unión Berlín (2-2) en la décima fecha de la Bundesliga.

El gigante bávaro había ganado sus 9 partidos previos en el campeonato alemán, además de sus 4 partidos en Liga de Campeones, dos en Copa alemana y uno en la Supercopa de Alemania, una racha inédita en las grandes ligas europeas en un inicio de temporada. El Bayern pudo haberse ido de vacío de su visita a la capital, pero rascó un punto en el último suspiro gracias a un gol de Harry Kane.

El Union tuvo el mejor comienzo y logró poner el juego en la primera media hora de partido. En el 27, llegó el gol con una falta de esquina. Tras un disparo bajo de Jannick Haberer, Danilo Doehki disparó primero y el balón se deslizó bajo el cuerpo de Neuer.

Pero el Bayern reaccionó y poco a poco comenzó a poner el balón en la mitad contraria e intentó entrar en el área hasta que, en el minuto 37, Luis Díaz, en la primera oportunidad bávara, igualó con un disparo desde un ángulo muy ajustado que ha conquistado las redes sociales.

El colombiano encabezó el ataque del equipo y, tras un rebote, el colombiano intentó un pase de pared con Josip Stasinic, cuya devolución no fue precisa, y cuando el defensor croata ya tenía las manos en la cabeza, Luis Díaz se tiró al suelo para evitar que el balón saliera por la línea de banda y luego se levantó, se deshizo de Haberer que lo estaba marcando y remató el balón a la red.

El fichaje anhelado por Deco

Ufffff es una belleza el GOLAZO de Luis Díaz con el Bayern Munich y me atrevo a decir que se puede llevar el Puskas, se volvió loco🤯🚀❤️



pic.twitter.com/9A0v32VuNo — Roberto Haz (@tudimebeto) November 8, 2025

Luis Díaz era el gran objetivo de Deco para reforzar la plantilla esta temporada. El delantero colombiano, de 28 años, reúne el perfil futbolístico que busca la dirección deportiva, con el visto bueno de Hansi Flick, para dar un salto de calidad a un equipo ganador que enamora. Pero el presupuesto era demasiado elevado y se vieron obligados a renunciar a él.