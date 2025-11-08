Pole para Norris y desastre de Verstappen en Brasil

Implacable en la sprint matinal, el líder del Mundial, Lando Norris, ha salido a la pista de Interlagos en busca de la pole para la carrera de este domingo. Las condiciones han cambiado radicalmente y del frío y la humedad matinal se ha pasado a una ‘qualy’ en seco y con una temperatura de 42º. Pero ni los rivales, ni los elementos han podido frenar la racha imparable del piloto británico de McLaren.

Q1: Desastre de Verstappen

Lando ha marcado la mejor vuelta de Q1, Alonso y Sainz han pasado sin problemas la primera criba. La ‘sorpresa’ la ha dado Max Verstappen, que por primera vez esta temporada y en muchos años ha caído eliminado en la primera ronda. El desastre ha sido completo para Red Bull, ya también Tsunoda ha quedado fuera a la primera, junto a Ocon, Colapinto y Bortoleto, que no ha salido a pista después de su terrorífico accidente en la carrera sprint matinal.

Habría que remontarse al GP de Rusia 2021 para ver a Verstappen eliminado en Q1. Además, el campeón neerlandés es quien suma más poles en Brasil en los últimos años. Desde 2018, había sido el rápido hasta en tres ocasiones (2019, 2021, 2023). Y el año pasado, saliendo desde la 17ª plaza en parrilla lastrado por una sanción, acabó ganando la carrera en Sao Paulo.

Q2: Alonso y Sainz, eliminados

Oliver Bearman, con un Haas, ha encabezado la tabla durante muchos minutos en la segunda ronda de clasificación con una vuelta en 1.09.7 con blandos. Leclerc ha rozado el drama, salvando 'in extremis' una peligrosa maniobra. Norris ha aprovechado la mejora de pista para superar a su compatriota, aunque por solo una décima, mientras que Piastri se ha situado quinto.

Alonso, Albon, Hamilton, Stroll y Sainz se han quedado fuera en esta segunda criba, que sin embargo ha permitido seguir adelante a pilotos poco habituales en Q3, como Gasly, Bearman, Lawson, Hadjar o Hülkenberg.

El rendimiento de Aston Martin ha bajado respecto a la carrera sprint y tanto Alonso como su compañero Lance Stroll se han visto descartados de la batalla por la pole. El asturiano saldrá undécimo este domingo en parrilla, mientras que Sainz lo hará 15º al volante del Williams, justo por delante de Verstappen.

Q3: Sexta pole de Norris en 2025

Norris ha fallado en su primer asalto, cediendo 8 décimas en su primera vuelta lanzada, que le ha situado décimo provisional, dejando vía libre a sus rivales. Piastri ha replicado marcar el tiempo más rápido en condiciones de pista más complicadas y sin que nadie mejorara los cronos de Q2.

Pero quedaba una última 'bala' para todos y Lando estaba por primera vez contra las cuerdas en un fin de semana 'redondo' hasta el momento. Leclerc ha marcado la primera referencia, pero Norris ha vuelto a dar un golpe de autoridad (1.09.511) bajando su tiempo en tres décimas para llevarse su sexta pole de la temporada.

Russell, el único que lo ha intentado con neumáticos medios, no ha tenido éxito en su experimento y se ha terminado sexto.

Una vez más Piastri no ha podido con su compañero, ni tampoco con Antonelli, ni Leclerc, y mañana saldrá cuarto, lo que deja un escenario ideal para Norris, ahora sí convertido en el aspirante número uno al título mundial.