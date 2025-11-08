El Palau se harta de la dejadez de Laporta con el baloncesto, su sección más deficitaria: menos presupuesto y un equipo a la deriva

Otrora orgullo y bandera de un Barça multidisciplinar, la sección de baloncesto azulgrana está ya dejada de la mano de Dios. Como si la junta directiva azulgrana hubiera asumido que, en realidad, ya sólo merece la pena resguardar al primer equipo de fútbol masculino, estrangulado como está por las disfunciones del 'fair play' financiero que acaban agujereando el exiguo presupuesto de las secciones. Que el Barça de básquet enhebrara su novena derrota consecutiva frente al Real Madrid la noche del viernes no fue más que la evidencia de que la decrepitud se ha normalizado para todo el mundo, excepto para la sufrida afición del Palau, harta de sus dirigentes. Sin que el técnico Joan Peñarroya sepa qué hacer con lo que le han dejado.

Joan Laporta, presidente del Barcelona, cerraba la celebrada jornada de puertas abiertas en el Spotify Camp Nou con una visita a ese Palau donde siempre fue un cuerpo extraño y sospechoso. Aunque la hinchada, a quien ha puesto la cruz, pañuelo en mano, es a Josep Cubells, miembro eterno de la vieja guardia y máximo responsable directivo del baloncesto, además de secretario de la junta. Bajo su manto están Juan Carlos Navarro, cuya responsabilidad como 'general manager' coincide con la caída en barrena de la sección, y Mario Bruno Fernández, director deportivo y cuya frustración fue detectada por las cámaras -"qué vergüenza", dijo- tras fallar un tiro libre Willy Hernangómez, el jugador mejor pagado de la plantilla y que en la entidad no han sabido cómo quitarse de encima.

Jasikevicius, Grimau, Peñarroya...

Después de que en la directiva del Barça no se pusieran de acuerdo en la conveniencia de renovar a Sarunas Jasikevicius como técnico en junio de 2023 porque su nómina no encajaba con el estrangulamiento económico de la sección, la nada tomó posiciones en el Palau. La apuesta por el novato Roger Grimau no salió bien, por mucho que el excapitán azulgrana se dejara la piel e incluso estuviera a un palmo de alcanzar la Final Four. La temporada acabó en blanco y fue despedido.

Con Peñarroya, también atado de pies y manos, los resultados fueron a peor. La pasada temporada el equipo no solo volvió a quedarse con las manos vacías, sino que no alcanzó ninguna final. En la ACB fue eliminado en cuartos de final, la misma ronda en la que fue apartado en la Copa del Rey. En la Euroliga, y pese a su notable desempeño en la liga regular (quinto, 20-14), fue apeado también en cuartos, esta vez por el Mónaco.

Lejos de rearmarse el pasado verano, la directiva de Joan Laporta apretó todavía más las tuercas a la sección más deficitaria del club (20,6 millones de euros en pérdidas en el ejercicio 2024-25). La junta aprobó reducir el presupuesto en gastos deportivos (de 29,8 millones a 27,3 millones) con el objetivo de que las pérdidas, cuando acabe la temporada, se reduzcan mínimanente, hasta los 19 millones de euros.

Joan Peñarroya, técnico del Barça de básquet, en el último clásico en el Palau. / Enric Fontcuberta / EFE

Por ahora, la consecuencia es que este Barça, de los 14 partidos jugados esta temporada, sólo ha sido capaz de ganar la mitad, con un balance positivo en la Euroliga (5-4), pero negativo en la ACB (2-3), con derrotas sonrojantes como las protagonizadas en el Palau ante el Lleida o el Murcia.

Planificación

La configuración del equipo ha vuelto a ser decepcionante, por mucho que el georgiano Tornike Shengelia esté cargando del equipo, en ocasiones solo, o que la calidad del veterano Will Clyburn (35 años) le permita todavía momentos de extrema lucidez. Fue un verano en que el Barça no tuvo a bien reforzar con un jugador de garantías un puesto de base comprometido por los desvaríos en el juego de Satoransky y por la lesión de Juan Núñez, que ya venía de perderse buena parte del pasado curso. El argentino Juani Marcos ni siquiera fue alistado para jugar el clásico.

Joan Peñarroya, junto a Juan Carlos Navarro y Josep Cubells, en su presentación como técnico azulgrana en julio de 2024. / EFE

En cuanto al puesto de pívot, ante la resistencia de Willy Hernangómez en cumplir con su contrato y pese a que Jan Vesely acostumbra a estar minimizado por sus recurrentes problemas físicos, la dirección deportiva azulgrana, después de decirle adiós, decidió volver a llamar al torreón Youssoupha Fall, cuyo papel intrascendente continúa en el mismo punto donde lo dejó (apenas ha jugado siete minutos en esta Euroliga).

Aunque más llamativas resultan las incorporaciones de dos jugadores estadounidenses que están muy lejos de acreditar sus fichas de extracomunitario. El alero Myles Cale (3,4 puntos y 1,9 rebotes en la Euroliga) está muy lejos de la aportación que brindaba Justin Anderson la pasada temporada. Más preocupante es el desempeño de Miles Norris (ocho minutos ha pisado la pista en Europa, con 2,6 puntos y 1,9 rebotes de media), a quien Peñarroya ni siquiera le ha hecho jugar en la Liga Endesa y que hace unos días, en Belgrado, apenas asomó para lanzar un triple sin tocar el aro.

Miles Norris calienta con el Barcelona. / EFE

El club continúa trampeando. Todo se argumenta a partir del dinero. Mientras los dos entrenadores que ganaron la Euroliga con el Barça observan desde la prudencia y el paro (Svetislav Pesic y Xavi Pascual), Peñarroya suspira y deja el equipo en manos de quienes más confía, que cada vez son menos.

Cubells y Navarro asumen que las pañoladas puedan seguir produciéndose.