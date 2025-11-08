El impresionante salto de Melania Rodríguez, oro en el Mundial de trampolín

La gimnasta gallega Melania Rodríguez volvió a hacer historia este sábado y logró el oro en la categoría del doble mini tramp femenino en el Campeonato Mundial de Trampolín 2025 que se celebra en Pamplona.

De esta forma, ha revalidado el entorchado que logró en el Mundial anterior en Birmingham 2023, lo que la certifica como la mayor especialista en los últimos años de esta disciplina.

La gimnasta gallega ha comenzado con seguridad y contundencia la primera parte de la final, demostrando su condición de campeona al realizar un primer salto valorado en 27.600 puntos que la ha situado en la primera posición y ha pasado a la siguiente ronda reservada sólo los cuatro mejores desempeños.

Le han seguido de cerca la británica Kirsty Way, la estadounidense Kennedi Roberts y Galina Begim, de Atletas Individuales Neutrales, que han pasado también a la gran final, todas con una nota de 27.400.

Con un público entregado, Rodríguez voló en su segundo salto y obtuvo una puntuación de 26.700, una marca inalcanzable para el resto de competidoras.

Tras finalizar su ejercicio, la de Ponteareas celebró por todo lo alto en medio de un Navarra Arena que se rindió en aplausos como pocas veces en este campeonato.

Por su parte, Way ha obtuvo 26.100 puntos y Roberts consiguió 25.200. Sin embargo, Begim les pasó por encima con un ejercicio de 26.400, lo que le valió la plata y el bronce recayó en la británica.