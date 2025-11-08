CELTA-BARÇA, DOMINGO 21 H.
Flick emplaza a los jugadores del Barça a reaccionar: "Está muy bien hablar, ahora hay que verlo en el campo"
"En Brujas no se vio el espíritu de lucha que necesitamos y espero que mañana lo veamos", denuncia el técnico azulgrana
La plantilla ha permanecido casi más tiempo en el vestuario y la sala de vídeo que en el campo de entrenamiento. El partido de Brujas fue un monumental desorden táctico, que ha exigido un reseteado general. Más allá del empate, que se considera un mal resultado, Hansi Flick regresó alarmado por la imagen caótica que desprendió su equipo y que no puede repetirse ante un Celta que ha cogido el hilo de la buena racha.
"Está muy bien hablar y comunicarse, ahora hay que verlo en el campo", dijo Flick sobre la labor tan técnica como psicológica que ha dirigido para reconstruir la imagen del Barça. El entrenador niega que falte "compromiso", pero reconoció en unas de las escasas críticas públicas a los futbolistas: "En Brujas no se vio el espíritu de lucha que necesitamos y espero que mañana [el domingo ante el Celta] lo veamos".
Demasiados espacios
Además de corregir el posicionamiento de los futbolistas y de recordar las funciones que cada cual ha de desempeñar, una misión que compete a Flick como entrenador, la otra mitad del problema reside en la predisposición al sacrificio en la fase defensiva, tanto en la voluntad para acudir a presionar como en la agresividad para la disputa en los duelos.
"Estoy totalmente convencido de que saben lo que hay que hacer", insistió el entrenador, aludiendo a la claridad de las instrucciones impartidas. Sin embargo, solo las imágenes demuestran a los jugadores los errores tácticos. "Dejamos muchos espacios y cuesta cubrirlos. Los delanteros están lejos de donde deberían estar. Tenemos que estar conectados con el balón y nos falta mucho, de eso hemos hablado", relató.
Koundé dudoso, Eric jugará
La mejoría deberá llegar con los mismos jugadores. Flick echa de menos a los lesionados porque "son grandes jugadores". Pedri, Gavi y Raphinha son ejemplares en su capacidad de lucha; Joan Garcia y Ter Stegen son porteros y su labor también se notaría bajo los palos.
No consta como baja Jules Koundé, que regresó de Brujas con un golpe y no ha podido acabar el entrenamiento. Eric Garcia, en cambio, se entrenó con una máscara protectora y jugará en Balaídos. Seguramente como lateral derecho, para cubrir la ausencia de Koundé y para no estar tan expuesto al juego aéreo.
- Brujas – Barça, hoy en directo: última hora de partido de Champions
- El Barça tiene un problema con sus ultras: escándalo en Bélgica por el incendio de un bus
- Entrenamiento abierto del Barça, hoy en directo: última hora de la sesión de puertas abiertas en el Spotify Camp Nou
- Fiesta en un Camp Nou aún no tan diferente con el primer entrenamiento del Barça de Flick
- Lamine salva la cara a un Barça que juega desnudo
- Raúl Albiol revela la convivencia Barça-Madrid en la Selección: 'Ellos iban por un lado y nosotros por otro
- Ahora ya sabemos por qué se lo consienten todo a Lamine
- Fallece Javier de Dalmases, mito del periodismo y del ciclismo