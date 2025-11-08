Flick emplaza a los jugadores del Barça a reaccionar: "Está muy bien hablar, ahora hay que verlo en el campo"

La plantilla ha permanecido casi más tiempo en el vestuario y la sala de vídeo que en el campo de entrenamiento. El partido de Brujas fue un monumental desorden táctico, que ha exigido un reseteado general. Más allá del empate, que se considera un mal resultado, Hansi Flick regresó alarmado por la imagen caótica que desprendió su equipo y que no puede repetirse ante un Celta que ha cogido el hilo de la buena racha.

"Está muy bien hablar y comunicarse, ahora hay que verlo en el campo", dijo Flick sobre la labor tan técnica como psicológica que ha dirigido para reconstruir la imagen del Barça. El entrenador niega que falte "compromiso", pero reconoció en unas de las escasas críticas públicas a los futbolistas: "En Brujas no se vio el espíritu de lucha que necesitamos y espero que mañana [el domingo ante el Celta] lo veamos".

Los jugadores sonríen al escuchar a Flick, de espaldas en la imagen. / Valentí Enrich / SPO

Demasiados espacios

Además de corregir el posicionamiento de los futbolistas y de recordar las funciones que cada cual ha de desempeñar, una misión que compete a Flick como entrenador, la otra mitad del problema reside en la predisposición al sacrificio en la fase defensiva, tanto en la voluntad para acudir a presionar como en la agresividad para la disputa en los duelos.

"Estoy totalmente convencido de que saben lo que hay que hacer", insistió el entrenador, aludiendo a la claridad de las instrucciones impartidas. Sin embargo, solo las imágenes demuestran a los jugadores los errores tácticos. "Dejamos muchos espacios y cuesta cubrirlos. Los delanteros están lejos de donde deberían estar. Tenemos que estar conectados con el balón y nos falta mucho, de eso hemos hablado", relató.

Eric Garcia, en primer término, durante el entrenamiento. / Valentí Enrich / SPO

Koundé dudoso, Eric jugará

La mejoría deberá llegar con los mismos jugadores. Flick echa de menos a los lesionados porque "son grandes jugadores". Pedri, Gavi y Raphinha son ejemplares en su capacidad de lucha; Joan Garcia y Ter Stegen son porteros y su labor también se notaría bajo los palos.

No consta como baja Jules Koundé, que regresó de Brujas con un golpe y no ha podido acabar el entrenamiento. Eric Garcia, en cambio, se entrenó con una máscara protectora y jugará en Balaídos. Seguramente como lateral derecho, para cubrir la ausencia de Koundé y para no estar tan expuesto al juego aéreo.