LA VALORACIÓN PRESIDENCIAL
Laporta, pletórico tras abrir el Camp Nou: "No avanzaré las elecciones. No quiero jugar con ventaja"
El presidente azulgrana dice no estar pensando aún en la fecha electoral, que debe ser entre el 15 de marzo y 15 de junio, expresa su emoción por la jornada de regreso al Estadi y confía en que la UEFA permita disputar un partido de Champions de la primera fase en el recinto reformado
Fiesta en un Camp Nou aún no tan diferente con el primer entrenamiento del Barça de Flick
Joan Laporta se puso delante del micrófono y su prueba de sonido consistió en aullar "tot el camp". Estaba eufórico y se le notaba. La reapertura del Spotify Camp Nou, aún parcial y para un entrenamiento, ha sido un espaldarazo emocional para la junta directiva después de un año de retrasos. El presidente azulgrana compareció de pie frente al Gol Sur para evocar a las generaciones pasadas que pisaron el Estadi y para certificar que lo que se acababa de producir era la constatación del legado para las futuras generaciones del barcelonismo. "Es un regreso al futuro", dijo en un par de ocasiones.
"Es el sueño colectivo del barcelonismo. Todavía queda un año para que esté acabado sin la cubierta. Los jugadores estaban impresionados, como todos nosotros. Se me han escapado algunas lágrimas. Lo miras y te acuerdas de tu padre, tu abuelo. Disfrutaremos del presente y construimos el futuro", indicó el presidente azulgrana.
No es seguro que Laporta vaya a ser el presidente que vea terminado el estadio. Hay unas elecciones entre medio, que como él mismo certificó se producirán entre el 15 de marzo y el 15 de junio. Aseguró que no tiene decidida todavía la fecha de la convocatoria de los socios a las urnas. "No pienso en elecciones aún. Tenemos muchas cosas en la cabeza", dijo.
Los aspirantes aguardan esa decisión, pero aseguró que no piensa adelantar las elecciones. "No lo hice en verano cuando todos me aconsejaban que las avanzara". Y con confianza y hasta suficiencia, añadió: "No quiero jugar con ventaja, quiero que todos tengamos las mismas opciones". Una forma de decir que se siente favorito.
Esperanza de regresar ante el Athletic
Pero Laporta tenía ante todo ganas de hablar del Camp Nou y lo hizo de forma expansiva. Joan Sentelles, el máximo responsable de la obra, ha indicado durante el entrenamiento que el club desea albergar el primer partido oficial el 22 de noviembre ante el Athletic. Laporta le ratificó con prudencia. "Estamos trabajando para acoger un partido a partir de que tengamos la licencia 1B, la que permitirá abrir la zona de Lateral con 45.000 espectadores. Si nos la dan la semana que viene, se podría hacer contra el Athletic", señaló. Y admitió que el estilo del club es poner presión, "si no ponemos fechas la gente se relaja. La presión también la trasladamos fuera del campo para que se cumplan los objetivos", dijo.
Laporta remarcó que la experiencia de Montjuïc ha sido satisfactoria, "mejor de lo esperado", pero las ganas de volver al Camp Nou son incontenibles y confía en que la UEFA accederá a que acoja partidos de Champions ya en la fase de liguilla, antes de las eliminatorias. "Con UEFA hay buen diálogo. Ha visto la belleza del estadio. Y aunque no puedo adelantar nada estamos confiados en que podremos iniciar las gestiones para que nos concedan jugar aquí la fase de liguilla".
Uno de los impedimentos puede ser el palco, que la UEFA exige que esté cubierto. Ahora mismo no lo está. Ni lo estará hasta finales de 2027, cuando se instale la cubierta. Para Laporta no será un obstáculo. Piensa en instalar de forma provisional el palco en la parte de la primera gradería tapada por la segunda.
Y como en muchas comparencias presidenciales emergió el nombre de Leo Messi y el partido de homenaje. "Delante de 105.000, todo lleno, sería una bonita forma de inaugurar el estadio con un partido de homenaje a Leo. Será siempre y cuando ellos quieran. Habrá elecciones, pero en caso de que sea el presidente me encantaría".
Cerradas las preguntas, Laporta se desplazó hacia la sala París de las inmediaciones del Camp Nou, donde fue recibido por fieles con un gran estruendo. Tocaba celebrar que el primer test con público del estadio se había desarrollado sin incidentes. Con éxito, por tanto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Brujas – Barça, hoy en directo: última hora de partido de Champions
- El Barça tiene un problema con sus ultras: escándalo en Bélgica por el incendio de un bus
- Marcos Senna: 'Los inmigrantes que vienen a hacer el mal perjudican a los que venimos a integrarnos
- Lamine salva la cara a un Barça que juega desnudo
- Raúl Albiol revela la convivencia Barça-Madrid en la Selección: 'Ellos iban por un lado y nosotros por otro
- Ahora ya sabemos por qué se lo consienten todo a Lamine
- Fallece Javier de Dalmases, mito del periodismo y del ciclismo
- ¡Ojo! Si lo dice el New York Times, habrá que creérselo