Laporta, pletórico tras abrir el Camp Nou: "No avanzaré las elecciones. No quiero jugar con ventaja"

Joan Laporta se puso delante del micrófono y su prueba de sonido consistió en aullar "tot el camp". Estaba eufórico y se le notaba. La reapertura del Spotify Camp Nou, aún parcial y para un entrenamiento, ha sido un espaldarazo emocional para la junta directiva después de un año de retrasos. El presidente azulgrana compareció de pie frente al Gol Sur para evocar a las generaciones pasadas que pisaron el Estadi y para certificar que lo que se acababa de producir era la constatación del legado para las futuras generaciones del barcelonismo. "Es un regreso al futuro", dijo en un par de ocasiones.

Entrenamiento a puertas abiertas del Barça en el Camp Nou / FOTO Y VÍDEO: JORDI COTRINA

"Es el sueño colectivo del barcelonismo. Todavía queda un año para que esté acabado sin la cubierta. Los jugadores estaban impresionados, como todos nosotros. Se me han escapado algunas lágrimas. Lo miras y te acuerdas de tu padre, tu abuelo. Disfrutaremos del presente y construimos el futuro", indicó el presidente azulgrana.

No es seguro que Laporta vaya a ser el presidente que vea terminado el estadio. Hay unas elecciones entre medio, que como él mismo certificó se producirán entre el 15 de marzo y el 15 de junio. Aseguró que no tiene decidida todavía la fecha de la convocatoria de los socios a las urnas. "No pienso en elecciones aún. Tenemos muchas cosas en la cabeza", dijo.

Lamine Yamal da toques al balón durante el entrenamiento de los jugadores del Barça en el Spotify Camp Nou en el primer test con asistencia de público en el estadio. / JORDI COTRINA / EPC

Los aspirantes aguardan esa decisión, pero aseguró que no piensa adelantar las elecciones. "No lo hice en verano cuando todos me aconsejaban que las avanzara". Y con confianza y hasta suficiencia, añadió: "No quiero jugar con ventaja, quiero que todos tengamos las mismas opciones". Una forma de decir que se siente favorito.

Esperanza de regresar ante el Athletic

Pero Laporta tenía ante todo ganas de hablar del Camp Nou y lo hizo de forma expansiva. Joan Sentelles, el máximo responsable de la obra, ha indicado durante el entrenamiento que el club desea albergar el primer partido oficial el 22 de noviembre ante el Athletic. Laporta le ratificó con prudencia. "Estamos trabajando para acoger un partido a partir de que tengamos la licencia 1B, la que permitirá abrir la zona de Lateral con 45.000 espectadores. Si nos la dan la semana que viene, se podría hacer contra el Athletic", señaló. Y admitió que el estilo del club es poner presión, "si no ponemos fechas la gente se relaja. La presión también la trasladamos fuera del campo para que se cumplan los objetivos", dijo.

Lamine y Fermín conversan en una pausa durante el entrenamiento de los jugadores del Barça en el Spotify Camp Nou en el primer test con asistencia de público en el estadio. / JORDI COTRINA / EPC

Laporta remarcó que la experiencia de Montjuïc ha sido satisfactoria, "mejor de lo esperado", pero las ganas de volver al Camp Nou son incontenibles y confía en que la UEFA accederá a que acoja partidos de Champions ya en la fase de liguilla, antes de las eliminatorias. "Con UEFA hay buen diálogo. Ha visto la belleza del estadio. Y aunque no puedo adelantar nada estamos confiados en que podremos iniciar las gestiones para que nos concedan jugar aquí la fase de liguilla".

Uno de los impedimentos puede ser el palco, que la UEFA exige que esté cubierto. Ahora mismo no lo está. Ni lo estará hasta finales de 2027, cuando se instale la cubierta. Para Laporta no será un obstáculo. Piensa en instalar de forma provisional el palco en la parte de la primera gradería tapada por la segunda.

Los aficionados ya disfrutan del Camp Nou, antes del entrenamiento a puertas abiertas del Barça / FOTO Y VÍDEO: JORDI COTRINA

Y como en muchas comparencias presidenciales emergió el nombre de Leo Messi y el partido de homenaje. "Delante de 105.000, todo lleno, sería una bonita forma de inaugurar el estadio con un partido de homenaje a Leo. Será siempre y cuando ellos quieran. Habrá elecciones, pero en caso de que sea el presidente me encantaría".

Cerradas las preguntas, Laporta se desplazó hacia la sala París de las inmediaciones del Camp Nou, donde fue recibido por fieles con un gran estruendo. Tocaba celebrar que el primer test con público del estadio se había desarrollado sin incidentes. Con éxito, por tanto.