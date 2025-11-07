El Espanyol se examina ante el Villarreal pendiente de Garagarza: "La vida de las personas es lo primordial"

El RCDE Stadium acogerá este sábado (21.00 horas) un atractivo duelo entre dos equipos en puestos europeos. El tercero de la Liga, el Villarreal de Marcelino, y el sexto, el Espanyol de Manolo, se enfrentan en Cornellà en una semana convulsa en el club perico por el infarto sufrido el martes por el director deportivo Fran Garagarza. La plantilla confía en dedicar el triunfo al ejecutivo vasco, que continúa recuperándose del percance.

"Lo que sabemos nosotros es que sigue evolucionando dentro de la gravedad. No sabemos mucho más, la familia no quiere dar mucha información. Lo recibimos con mucha sorpresa, nadie se espera una situación así. Esperamos que se mejore lo más rápido posible. La vida de las personas es lo primordial. Le queremos mandar mucha fuerza", apuntó este viernes Manolo González, que también tuvo un recuerdo para Carlos Mira, fotógrafo del club que sufre un problema de salud.

"No pagaremos"

El pulso llega tras sendas decepciones para ambos equipos. Los pericos cayeron en Vitoria en el cierre de la semana del 125º aniversario y los amarillos se estrellaron el miércoles en la Champions en Chipre en su peor encuentro del curso. Manolo no contará con Carlos Romero ni Ramon Terrats, ambos cedidos por el club castellonense, que fijó una elevada cláusula en el contrato de ambos futbolistas.

"No pagaremos. Son cantidades muy elevadas, no tiene ningún sentido hacer ese gasto por un partido", dijo el técnico. En concreto, se trata de 125.000 euros por el lateral y 250.000 por el centrocampista. Tampoco estará el capitán Puado, que sigue lesionado. Omar El Hilali podría recuperar su puesto en el lateral derecho tras la floja actuación de Rubén en Vitoria, mientras Pickel y Dolan apuntan también al once.

"La posesión de los cojones"

La idea del técnico gallego es recuperar la buena imagen mostrada en casa durante el campeonato. El Espanyol ha sumado 13 de los 18 puntos en juego en Cornellà, donde solo fue capaz de ganar el Betis. El Elche fue la última víctima del cuadro blanquiazul, que espera sumar otra victoria.

"Ganar es importante siempre. Y cuando vienes de una derrota, más. El Villarreal va a venir más jodido por su tropiezo en la Champions. Es un partido dificilísimo y hay que jugarlo muy bien para poder ganar", analizó Manolo, que también se detuvo en el estilo de juego del rival: "No es el equipo con más posesión de la Liga, que siempre estamos con la posesión de los cojones y muchas veces no vale para nada. Ellos tienen poca y son de los que más marcan. Es muy importante evitar sus transiciones. Son diferenciales".