Entrevista a Juani Marcos: "Dije sí sin pensar. Lo último que pregunté fueron los minutos y el dinero"

Juan Ignacio Marcos (6 de julio de 2000) ha sido uno de los cinco fichajes de la temporada, aunque en el fondo se trata del regreso de una antigua promesa. El Barça lo fichó cuando tenía 19 años del Club Atlético Peñarol de Mar del Plata, Argentina, y después de dos campañas en el filial, estuvo dos en Lleida y las dos últimas en el Bàsquet Girona, donde se ha hecho merecedor de una plaza en la plantilla azulgrana. Este viernes disfrutará de su primer clásico en el parquet del Palau.

El otro ilustre hijo de Rosario.

[Risas] Tal cual. Nací en Rosario y me crié ahí seis años y la mayoría de la familia es de allá, pero también me considero de la provincia de Misiones, que es donde me terminé de criar a nivel deportivo y personal.

¿Vio alguna vez a Leo en Barcelona?

Un día, de lejos, en la ciudad deportiva. Le chillé. La gente se asustó.

¿Un rosarino con raíces baloncestísticas?

Toda la familia. De padre entrenador, y de madre entrenadora, que también fue jugadora y lo dejó cuando se quedó embarazada de mi hermana mayor. Mis hermanas también son jugadoras y entrenadoras.

¿El baloncesto es el monotema de las charlas familiares?

Ya no. Ahora, con la distancia, tratamos más de cosas personales, de cómo nos sentimos, de qué tal estuvo el día.

Marcos, tras la entrevista con El Periódico antes del primer clásico de la temporada. / JORDI COTRINA / EPC

¿Siente que está lejos de lo suyos?

Quizá los primeros años me costó mucho. Ahora que tengo pareja, sé que tengo compañía cada vez que vuelvo a casa, estoy feliz.

¿Le resultó fácil o difícil venir a Barcelona con 19 años?

La decisión me resultó fácil; una vez estuve aquí me empezó a parecer difícil, porque al final son 10.000 kilómetros. Me fui adaptando poco a poco. Tuve la ayuda de Sergi Martínez y de Leandro Bolmaro, que lo pasaba muy parecido siendo como es argentino.

Lo fácil fue la decisión deportiva.

Tal cual. Desde el primer momento vi que tenía que ir para allá, que iba a ser un paso adelante en mi carrera.

¿Tenía la referencia del Barça como club de fútbol o valoraba al equipo de básquet en particular?

Conocía el club de fútbol por Messi, obviamente, pero también conocía al equipo de básquet. En Argentina se veían los partidos de la ACB y había muchos jugadores argentinos en España. La liga ACB siempre fue un sueño; la veía lejos pero pensaba: hasta ahí quiero llegar. Y claro, como fiel seguidor del básquet, vos sabés que el Barça es un equipo top, que compite en la Euroliga.

Primer plano del jugador argentino Juani Marcos. / JORDI COTRINA / EPC

Llegó para jugar en el filial dos años.

La primera temporada se canceló por el covid y la segunda, aún con las repercusiones de la pandemia, llegamos al ascenso. Lo celebramos mucho con los chicos, con los que mantengo muy buenas relaciones todavía.

De los chicos pasó a un equipo de adultos en Lleida. ¿Se hizo mayor de golpe?

Eso ya lo había experimentado en Argentina; con 16 o 17 años ya jugaba con un primer equipo. En Lleida viví el momento más duro de mi carrera porque estuve siete meses sin jugar. Esperando poder recibir mi pasaporte italiano. Debía estar listo en septiembre y se fue demorando... De agosto a enero entrenando y sin jugar. Hasta el 29 de enero, cuando debuté.

Maduró más como persona que como jugador.

Pero en lo deportivo también crecí. En el equipo tuve responsabilidad y tuve minutos. Con el Lleida jugamos la final four de ascenso a la ACB.

Marcos, en acción durante el partido de la Euroliga frente al Zalgiris Kaunas. / Valentí Enrich / SPO

El ascenso personal llegó con su fichaje por el Girona.

El punto de partida era que iría entrando como tercer base en la rotación, con pocos minutos. Debuté en la cancha del Valencia de titular. Jugué muy buen partido, con 20 o 22 minutos, y entonces vi que podía competir al máximo nivel. Me dije: puedo hacerlo. Pero me lesioné y tuve que parar otro mes y medio.

Visto en perspectiva, ¿era un aprendizaje que necesitaba para jugar en el Barça?

Me sirvió muchísimo para crecer y estar preparado para lo que significa el Barça, un equipo que lucha por todo. A los dos clubs y a su gente les estoy muy agradecido porque me ayudaron mucho en carrera.

¿Cómo supo que el Barça deseaba recuperarle?

Me llamaron como a las 8 de la mañana mis agentes. Recién estaba despertándome, de vacaciones en Argentina. Di un sí automático. Ni lo pensé. No podía decirle que no al Barcelona porque quiero mucho a este club y representa mucho para mí. Me abrió las puertas a todo y le estoy muy agradecido.

Sí, pero no es solo amor. Supone ir a un club top, como dijo antes.

Claro, tal cual. Es ir a un club top de Euroliga reconocido a nivel mundial y vos sabés lo que es competir en este nivel.

En una llamada como esa no se pregunta ni por el dinero ni por los minutos.

No. Fue lo último que pregunté en ese momento, el dinero y los minutos. Dije sí más rápido que cualquier otra cosa. Mi prioridad más que nada eran los minutos.

Sabía adónde venía y qué papel desempeñaría.

Sí, sí. Lo que me ofrecieron. Era una opción positiva para mí y automáticamente fue un sí que casi ni me tomó tiempo pensarlo.

Marcos, en primer término, seguido de Darío Brizuela y Nico Laprovittola, tras una derrota del Barça en el Palau. / Valentí Enrich / SPO

¿Tenía otras opciones?

Sí, pero yo lo que quería era dar el salto a jugar una competición europea y no sólo un partido por semana. Sentía que necesitaba competir más, cambiar un poco la cabeza de partido a partido cada tres días, obtener nuevas experiencias así también.

¿Y ahora que ha comprobado la experiencia, qué le parece?

Es duro, pero es algo que también es un sueño. Al final, jugar 80 partidos con plantillas que a veces son cortas porque las lesiones nunca ayudan, se hace duro.

El jugador prefiere partidos que entrenamientos.

Vos querés jugar y competir, pero necesitas tiempo para entrenar. Si disputas tres partidos por semana, no tenés tiempo casi de preparar el siguiente partido. Pero tenés que estar preparado siempre para rendir el máximo nivel en todos los partidos.

Juani Marcos, jugador argentino del FC Barcelona de baloncesto, fotografiado en las gradas del Palau Blaugrana. / JORDI COTRINA / EPC

Va a vivir su primer clásico. ¿El partido se lo mira de forma distinta?

Lo miro como un partido más de la temporada, pero viviendo aquí sabes que un Barça-Madrid siempre es especial, es un partido que has de ganar y en el que no puedes dejarte nada fuera de la cancha.

Es el primero de la temporada y quizá el más intrascendente.

No me gusta esta palabra, porque para nosotros cada partido es trascendente. Somos un poco menos sólidos de lo que deseábamos y tenemos que ir ganando regularidad. Todos los partidos son una final para nosotros y nos tenemos que tomar así. Y si es un clásico, más aún.

¿Cómo explica la diferencia de rendimiento de la Euroliga con la ACB?

Es difícil de explicar. Del último partido [la derrota ante el UCAM Murcia], nos condenó el mal inicio, aunque después supimos cambiar y rendimos a un buen nivel en defensa, que era algo que necesitamos. Nos está costando arrancar.

¿Y cómo se corrige eso?

Es cuestión de salir más preparados mentalmente a la cancha.

¿No será que porque ustedes son un equipo de muchos puntos piensan que ya ganarán así?

No, no creo que sea eso sino que nos desconcentramos en ciertos momentos del partido. Hemos de procurar que esos baches o no aparezcan o se reduzcan mucho de tiempo, que en lugar de 10 minutos, como fue el caso del otro día en una primera parte muy mala, sean de cuatro minutos, de tres, de dos... y nos saquen unas diferencias tan grandes para remontar.

Marcos lanza un tiro libre en un entrenamiento del Barça en el Palau. / Dani Barbeito / SPO

¿La experiencia con el Murcia influye en pensar que ante el Madrid será peor?

Ese partido ya pasó. Sólo tenemos que acordarnos de lo que nos dolió haberlo perdido y de la manera como lo perdimos. Que nos quede la espinita que nos lastime un poco y que nos motive más para salir al clásico de la mejor manera. Que aprendamos de nuestro error.

¿Quiénes han sido sus referentes?

A nivel de jugador, yo crecí mucho viendo a Facundo Campazzo compitiendo en la liga nacional.

¿Es verdad que se daban de piñas con Laprovittola?

Ver competir a Lanús contra Peñarol con ellos dos en la cancha… También veía a Pepe Sánchez, Pablo Prigioni… Veía muchos bases de muchísimo nivel.

Ahora es compañero de ellos.

Con Facundo y Nico fuimos compañeros en la selección y Nico es compañero aquí en el Barça. Me resulta algo increíble todo, y lo estoy disfrutando muchísimo. Nico me escribió el primer día que se anunció mi fichaje ofreciéndose para cualquier cosa que necesitara. Aprendo muchísimo de él.

Juani Marcos hace una selfie el día de su presentación con los otros fichajes de la temporada: Will Clyburn, Tornike Shengelia, Myles Cale y Miles Norris. / Valentí Enrich / SPO

De Campazzo también se aprende… Otras cosas…

Son jugadores de máximo nivel, así que tengo que estar siempre con la mente abierta para ver y recibir cualquier cosa de los grandes.

¿Sabe al tipo de jugador al que se enfrenta?

Lo llevo viendo muchos años. He jugado con él y he competido contra él.

¿Le tranquiliza conocerle?

No me gusta la palabra tranquilidad cuando sabes que te enfrentas a un rival como Facu. Él también me conoce, habrá mirado mis puntos débiles y tendré que estar preparado para buscar la parte mala de él para que no rinda al máximo.

¿Ese tipo tiene algún punto débil? ¿Cuál es?

Habrá que buscarlo. No, no lo voy a decir.