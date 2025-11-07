Ensayo general azulgrana
Joan García, Dani Olmo, Cubarsí... Los 10 jugadores que se han estrenado en el Camp Nou como jugadores del Barça en el entrenamiento de este viernes
La sesión de puertas abiertas de este viernes ha permitido el debut de varios jugadores sobre la hierba del templo azulgrana.
MULTIMEDIA | Lamine Yamal, un ídolo a la altura de los mejores de la historia
Giacomo Leoni Amat
Hasta diez integrantes de la plantilla actual no habían pisado el césped del templo azulgrana como jugadores del Barça. Gracias a la sesión de entrenamiento celebrada a puertas abiertas con 21.795 espectadores esta mañana de 11h a 12h, lo han podido hacer junto a Flick y su cuerpo técnico, para quien también ha supuesto una novedad.
Aunque el debut en partido oficial está programado para el partido del 22 de noviembre ante el Athletic Club o el día 29 de ese mismo mes frente al Alavés, diez futbolistas han podido sentir el calor de la afición en el Camp Nou por primera vez en su carrera: Joan García, Wojciech Szczęsny, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Marc Bernal, Marc Casadó, Fermín, Dani Olmo, Marcus Rashford y Roony Bardghji.
El caso de Rashford es particular porque el futbolista inglés ya había pisado el Camp Nou en competición oficial, pero vistiendo la camiseta del Manchester United: "Siempre ha sido de mis estadios favoritos, pero jugar con el Barça será una sensación diferente. No sé cómo será, pero lo disfrutaré y tengo muchas ganas. Hoy no entrenamos con mucha intensidad porque todavía nos estamos recuperando del partido y nos estamos preparando para el próximo, pero es una gran oportunidad para que los aficionados conecten con los jugadores, así que es una experiencia compartida", dijo el extremo del Barça al terminar la sesión.
"Ambiente increíble"
Otro de los diez debutantes que ha hablado antes de retirarse hacia los vestuarios ha sido Marc Casadó, quien ha expresado sus ganas de competir en el coliseo azulgrana tras hacerlo durante dos temporadas en Montjuic: "El ambiente ha sido increíble. Aunque haya sido un entreno la afición ha estado espectacular y esperamos volver pronto. He estado en alguna convocatoria pero todavía no he jugado, todavía tengo este sueño de jugar un partido oficial y espero que se cumpla pronto."
Para Wojciech Szczęsny tampoco ha sido la primera vez en pisar el césped del Spotify Camp Nou, ya que jugó cuando todavía era portero de Arsenal y Roma, cinco partidos en total contra el Barça, con solo una victoria y diez goles encajados.
