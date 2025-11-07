Calendario hasta completar el Spotify Camp Nou: las próximas fechas relevantes

La plantilla de Hansi Flick lleva a cabo este viernes un entrenamiento con público en el Spotify Camp Nou que significa el chupinazo para la reapertura del Estadi, cerrado desde que el 28 de mayo de 2023 se jugara el Barça-Mallorca. Más de dos años después, el equipo azulgrana pisa el césped para 23.000 espectadores desplegados entre la zona de Tribuna y de Gol Sur. Es el primer hito del recinto remodelado, que aún tardará en estar completado. Este es el calendario de lo que queda hasta que 105.000 aficionados puedan acomodarse en los asientos del Camp Nou.

El Camp Nou visto desde la calle Benavent, una donde se restringirá el tráfico en los días de partido, en Barcelona. / JORDI COTRINA

Final de noviembre, primer partido

Después de anunciarse un sinfín de fechas para el regreso competitivo, finalmente está previsto que el Barça debute en el estadio de Les Corts este mismo mes. Según anunció Joan Laporta desde Brujas, antes de la cita de Champions del miércoles, el día 22 de noviembre ante el Athletic de Bilbao o el 29 ante el Alavés la Liga volverá al Camp Nou. Ya no será solo con las zonas de Tribuna y Gol Sur abiertas, sino con la de Lateral, lo que dará cabida a unos 45.401 aficionados (solo 25.000 para socios abonados; el resto, para ticketing). Será justo un año después de lo previsto. En su día se proclamó que en noviembre de 2024 se reabriría con 66.000 personas.

Final de diciembre, apertura de Gol Norte

En la última Asamblea de Compromisarios, la vicepresidenta y portavoz del FC Barcelona, Maria Elena Fort, aseguró que a finales de año el club espera disponer de la licencia para la fase 1C, que equivale a abrir la zona de Gol Norte. Cuando eso se produzca significará que la primera y segunda gradería de Tribuna, Gol Sur, Lateral y Gol Norte podrán ocuparse plenamente, lo que dará al Camp Nou una capacidad total de 62.518 espectadores.

El regreso al Camp Nou, más cerca. / Jordi Cotrina

Palcos VIP y Tercera Gradería, en 2026

Durante el 2026, Limak y las empresas subcontratadas se dedicarán a acabar los dos anillos de palcos VIP, aún en aspecto esquelético, y la Tercera Gradería. Sobre ella se sustentarán una estructura de 20 metros de altura sobre la que descansará los cables y la membrana que ejercerá de cubierta de toda la instalación.

La cubierta, para finales de 2027

Es la parte crucial y más delicada de la obra. Como mínimo se requieren cuatro meses de trabajos, aunque algunas voces expertas aseguran que en realidad serán seis. Por tanto, es muy posible que esta parte se vaya de mayo a diciembre de 2027. No podrá disputarse ningún partido durante su instalación, ya que se necesita el uso de toda la superficie. A diferencia del Santiago Bernabéu, que ha optado por un diseño cerrado con un techo retráctil, el Barça ha optado por un diseño similar al Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid y mantendrá un espacio abierto sobre el césped. El techo del Camp Nou funcionará como una rueda de bicicleta puesta en horizontal: los radios serán cables tensados de gran grosor que sostendrán toda la estructura. La altura total del estadio una vez finalizadas todas las obras alcanzaría los 80 metros y el aforo pasaría a ser de 105.000 espectadores.