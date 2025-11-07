En Directo
Entrenamiento abierto del Barça, hoy en directo: última hora de la sesión de puertas abiertas en el Spotify Camp Nou
Este viernes se celebra el entrenamiento a puertas abiertas del Barça en el Spotify Camp Nou, el primer evento abierto al público general desde el inicio de la obras de remodelación del estadio en el verano de 2023.
La sesión servirá como prueba técnica y operativa para comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas, accesos y diferentes aspectos de la instalación, en el marco del proceso de reapertura progresiva del recinto ubicado en el barrio de Les Corts.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias de la sesión de puertas abiertas del Barça
Laporta confía en la vuelta a finales de noviembre
El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró este miércoles que el club confía en que el Spotify Camp Nou vuelva a albergar partidos del primer equipo "a finales de noviembre".
En declaraciones a los medios de comunicación desde Brujas, donde el primer equipo azulgrana disputa este miércoles el partido de la cuarta jornada de la fase liga de la 'Champions', el dirigente de la entidad ha explicado que el objetivo es disputar un encuentro oficial en el recinto del barrio de Les Corts el 22 de noviembre ante el Athletic Club o el día 29 de ese mismo mes frente al Alavés.
Vuelve Christensen
El defensa danés Andreas Christensen, ausente en las últimas sesiones a causa de problemas físicos, ha participado este jueves en el trabajo grupal durante el entrenamiento de recuperación tras el partido de Champions ante el Brujas (3-3) y se entrenará este viernes en el Camp Nou. Christensen se ha perdido cuatro partidos consecutivos -Olympiacos, Real Madrid, Elche y Brujas- a causa de una gastroenteritis y posteriormente por problemas en el sóleo, pero está totalmente recuperado y podría ser una de las novedades del equipo ante el Celta, puesto que Hansi Flick tiene un nuevo contratiempo en forma de lesión por la fractura nasal de Eric Garcia.
Estreno del Camp Nou
El equipo volverá este viernes a los entrenamientos (11:00 CET), con una sesión muy especial, ya que se llevará a cabo con público -se han vendido las 23.000 entradas- en el Spotify Camp Nou. Será la primera vez que el nuevo recinto azulgrana acogerá una sesión como prueba para su próxima reapertura prevista para finales de este noviembre. El último entrenamiento de la semana será este sábado, también a las 11:00 CET, y servirá para preparar el choque ante el Celta.
